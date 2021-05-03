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高雄輕軌大南環段運量 數據顯運量增25%

中央社 / 高雄3日電

有民眾質疑為何高雄最重要的輕軌環狀線要蓋在交通壅塞的大順路上，更指輕軌大南環通車後運量比前年同期減少。對此，高雄市政府捷運局今天攤出最新數據「運量增加約25%」。

依捷運局公布數據，今年3月輕軌運量達26萬3930人次，日均運量8514人次，與前(107)年非疫情期間3月輕軌運量20萬9783人次，日均運量6767人次比較，運量增加約25%，並「大南環通車後反而運量減少」。

另外，今年大南環通車收費後自3月1日至5月2日輕軌日均運量達9188人次，較去(109)年同期2614人次，大幅成長達3.51倍；近期輕軌在平常日通勤通學的日運量均可維持在5000人次以上高峰，假日更可達1萬5000人次以上。

捷運局指出，行政院民國97年3月20日及101年11月26日正式核定高雄環狀輕軌捷運建設，輕軌路線長22.1公里，設置37座候車站。

至於「輕軌環狀線為何要蓋在交通壅塞大順路」的質疑，捷運局強調，市府舉辦44場公聽說明會及20場專家學者會議，作成原路線進行9項優化調整路型決議，對於大順路沿線地物實際建模後進行動態模擬分析，經過客觀及科學化的數據佐證，資料顯示路口模擬成果是正面的，輕軌上路後道路服務水準未變差，噪音也符合噪音管制標準。

依原路線優化方案進行民意調查，超過7成民眾對原路型優化方案表示支持，也顯示民眾對於輕軌建設仍是充滿期待樂觀其成。

輕軌 捷運 噪音

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