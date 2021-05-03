高市愛河蓮池潭自行車道 獲「最讚人氣獎」

高雄市以打造自行車友善城市聞名國際，今年以愛河蓮池潭自行車道參加體育署辦理「騎亮台灣-票選最讚亮點自行車路線」活動，受全民票選及專家學者肯定，榮獲「最讚人氣獎」。

近年來高市府為具體實踐節能減碳政策，鼓勵民眾多利用無污染、健康、環保的交通工具YouBike，共同維護永續的綠色生活環境，致力建構都會自行車道系統。高雄市透過打造自行車友善城市聞名國際，並獲美國CNN入選為亞洲五大適合騎乘單車城市。

工務局長蘇志勳表示，市府爭取教育部體育署前瞻計畫補助經費新台幣6000萬，辦理「愛河連接蓮池潭既有自行車道整建工程」，北起左營區蓮池潭環湖車道，南至博愛橋，沿愛河流域橫跨左營區、鼓山區及三民區，全部路線進行優化，里程單雙向加總19.05公里。

愛河蓮池潭自行車路線，主要分蓮池潭環湖路線和愛河沿岸路線兩大區域，涵蓋北高雄都會精華地區，包括蓮池潭、龍虎塔、孔廟、洲仔濕地公園、原生植物園、微笑公園、河堤公園及愛河之心等重要地標景點，包含文化宗教、自然林蔭及水岸湖色等景觀。

工務局養護工程處表示，高雄市自行車路網建置，依區域特性，依主題型式，細分海港、山林、河湖、田野、都會通勤、特殊景觀型、運動挑戰型，以及鄉間社區型8種類型路線，總計已建置1033公里的自行車道路線；另市府也於各交通節點、學校、商圈，完成設置超過897處YouBike2.0場站，民眾可就近租借，來趟幸福的單車旅行。