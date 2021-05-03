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屏東縣新埤鄉人口不到萬人 鄉代席次恐減牽動選區畫分

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
明年將舉行地方公職人員選舉，根據選罷法規定，選區畫分在選舉前一年公告，屏東縣選委會指出，新埤鄉代表會選區畫分，鄉公所與代表會意見不同，本月將召開公聽會，再根據公聽會內容提委員會審議。記者劉星君／攝影
明年將舉行地方公職人員選舉，根據選罷法規定，選區畫分在選舉前一年公告，屏東縣選委會指出，新埤鄉代表會選區畫分，鄉公所與代表會意見不同，本月將召開公聽會，再根據公聽會內容提委員會審議。記者劉星君／攝影

屏東縣人口數約81萬多人口，人口外流嚴重，受少子化影響，人口逐年下降，明年將舉行地方公職人員選舉，根據選罷法規定，選區畫分在選舉前一年公告，屏東縣選委會指出，新埤鄉代表會選區畫分，鄉公所與代表會意見不同，本月將召開公聽會，再根據公聽會內容提委員會審議。

屏東縣選委會指出，選罷法規定，選區有變更，應在公職人員任期或規定日期屆滿一年前發布，本屆鄉鎮市民代表任期將在2022年12月25日屆滿，代表選區若變更，在今年12月24日前發布，選委會近期展開各鄉鎮市的選區畫分意見彙整。

本屆地方公職人員選舉，4年前新埤鄉人口數跌破萬人9947人，鄉內發起人口保衛戰，從9947人回升到1萬0115人，保住萬人門檻。4年來人口數直直落，今年4月底，新埤鄉人口9496人。新埤鄉民代表會主席潘和源說，鄉內人口少太多，代表席次恐從11席減到7席。

新埤鄉代表會提出擬變更代表選舉區，新埤鄉代表會提出理由，鄉內人口數已不足1萬，影響代表席數減少，11席減到7席，若維持原選舉區，恐不符合實際情況，且易發生爭端，無法保障婦女參政權，考量鄉內閩客兩大族群，閩客人口數多寡，與目前行政區域及婦女保障名額，擬變更選區，將四個選區變成兩個選區，第一選區新埤村、建功村、打鐵村，南豐村；第二選區萬隆村、餉潭村與箕湖村。

鄉公所認為，應維持四個選區不變，但選舉區範圍變更，原本第一選區建功村建議變更第二選區，讓人口數分配比例妥適外，維持鄉民長久選舉區的習慣，建議以最小的變動方式變更選區範圍。選委會指出，將廣納地方意見，預計五月召開公聽會，再將公聽會內容提到委員會審議。

另外，屏東市與東港鎮分別在今年9月6日與9月1日實施行政區里鄰調整，屏東市從79里調整到59里，東港鎮整併後仍為23里，有小里整併，大里分設，下屆代表選舉區也依調整後里重新畫分。

屏東縣 選委會

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