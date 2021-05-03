亞灣夜間打卡新亮點 投樹燈照亮軟科二期綠地

位於高雄展覽館與軟體科學園區間，軟科二期預定地上的綠地，經市府都發局重新改造夜間照明，73盞投樹燈5月1日啟用後活化沿岸夜間景觀，讓港區又多了一處夜間景觀打卡點。

依高雄市政府都市發展局都市開發處規劃，亞洲新灣區臨水線從新光公園到軟體園區之間，退縮85公尺寬的綠帶與散步道，做為公眾使用。

其中特倉3A軟科二期預定地範圍內的開放空間，面積約2.6公頃，東側臨小客車及大型遊覽車停車場，西側有時尚碼頭海景餐廳，步道路燈自民國92年設置至今多老舊損壞、綠地則無任何燈光照明，都發局為塑造亞灣夜間景觀風貌，去年底開始進行夜間照明改善計畫。

高雄市都市發展局長楊欽富說，亞洲新灣區已陸續完成高雄展覽館、輕軌、軟體科學園區、市立總圖、棧二庫、大港橋及海洋流行音樂中心等公共建設，靠近展覽館22號碼頭一側，停泊有遊艇，又有餐廳，景緻不輸國外，為強化港區海岸沿線全天候市民休閒功能，加入夜間燈光點亮計畫，改善港區景觀。

都發局表示，照明改善計畫秉持資源循環利用的精神，沿用既有的高燈燈座，置換更具效能的LED高桿路燈，使道路照明均勻度及能見度提高。

另外，為創造綠地氛圍的活潑性，選擇基地內樹冠較美、形狀完整的茄苳及榕科等16棵樹木，在其周圍共布設73盞投樹燈，搭配背景可演出16種變換模式燈光秀。每晚將有4種組合變化，15分鐘循環一次，週一到週日每晚都有不同變換組合，歡迎民眾來此打卡。

投樹燈啟用後活化沿岸夜間景觀，呼應亞灣區已有的高樓立面燈光，以及高雄展覽館的當代照明，並配合即將開幕的流行音樂中心、旅運中心調控燈光色彩，使亞洲新灣區有一致性夜間景色。綠帶投樹燈開關時間會配合季節，天黑點亮，晚間10時關燈。

燈光設計師洪立涵補充說明，這些耐鹽、耐旱的大樹與數公里外的住宅大樓彩色照明相互呼應。因選擇的樹木都屬於陽性樹種，需要極高的光補償點才能行光合作用，所選用的插地式彩燈，所以不會有「影響樹木休息」的疑慮。