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栗喉蜂虎報到 金門營造友善環境迎嬌客

中央社 / 金門縣3日電

栗喉蜂虎是金門夏候鳥，為了讓遊客一睹夏日精靈的美麗身影，又避免造成干擾，金湖鎮公所及金門國家公園在青年農莊設置迷彩賞鳥通道及賞鳥平台，營造友善賞鳥環境。

金門縣野鳥學會老師莊西進表示，栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月大約有2000到3000隻的個體翩然來到金門，繁衍後代。栗喉蜂虎因鮮豔羽色及特殊繁殖行為，成為金門夏日最引人注目的焦點，在清明節前後便可見到牠們美麗的身影，由於台灣並無分布，因此每年都吸引許多鳥友跨海前來一睹風采。

莊西進表示，金湖鎮是各種動物生態最好的營巢棲地、賞鳥環境也最友善，夏季有青年農莊栗喉蜂虎、冬季有陽明湖鸕鶿、每年4-5月新湖漁港還有被列為瀕危物種的「神話之鳥」─黑嘴端鳳頭燕鷗、每天下午6-8時太湖周邊環道均可看到水獺出來覓食，歡迎民眾及遊客前來一睹各種生物美麗風采。

金湖鎮長陳文顧表示，自然及文化資源是觀光旅遊的根本，金湖鎮公所為了維護地方生態景觀，今年度與金門國家公園合作於金門最大栗喉蜂虎營巢地青年農莊設置迷彩偽裝的「賞鳥隧道」。

此外，為了提供鳥友和民眾更友善的賞鳥環境，鎮公所還在周邊闢建停車場及公廁，並規劃將賞鳥納入花蛤季的年度重點活動，創造在地觀光體驗，達到地方經濟、自然生態並行，永續發展觀光產業。

鎮公所表示，青年農莊各項賞鳥設施已規劃近完成階段，未來並將委請金門縣野鳥學會現場提供生態解說，吸引遊客親眼一睹栗喉蜂虎的美麗身影，並聽取野鳥學會解說栗喉蜂虎的繁殖過程。

金門 賞鳥 青年

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