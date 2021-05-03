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參加澎湖花火節 縣府要求全程戴口罩禁飲食

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
今年澎湖花火節，因應防疫，縣府規定須落實全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。圖／澎湖縣政府提供
今年澎湖花火節，因應防疫，縣府規定須落實全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎本土病例增加，澎湖縣長賴峰偉今日在縣務會議要求加派人員至花火節入口、會場勸導遊客全程配戴口罩、禁止飲食，落實防疫規定，降低傳播風險。

針對花火節防疫，衛生局疾管科長呂宏志指出，花火節活動場地必須落實全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，衛生局也將加強社區監測，如有疑似症狀送醫院檢驗。

呂宏志表示，觀光旺季集會活動頻繁，衛生局針對高風險場所要求主辦單位制定防疫計畫，並加強宣導民眾正確佩戴口罩、落實手部消毒、體溫量測、實聯制、人數控管、提高環境清消頻率及提供充足手部清消用品等防疫措施。

澎湖縣政府表示，國內航空公司及防疫旅館員工確診，增加潛在社區傳播風險，因此縣府在花火節主場地觀音亭園區入口處加派人員勸導民眾配戴口罩，縣府各局處也派員在場內協助宣導全程戴口罩。

旅遊處長陳美齡表示，花火節主場地觀音亭園區4個入口處皆有放置告示牌，提醒民眾進入花火節會場必須配戴口罩。

澎湖縣政府指出，進入觀光季防疫不能鬆懈，旅客入境澎湖都會先經過體溫檢測，縣府也會持續監控疫情，確保澎湖境內安全。

今年澎湖花火節，因應防疫，縣府規定須落實全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。圖／澎湖縣政府提供
今年澎湖花火節，因應防疫，縣府規定須落實全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。圖／澎湖縣政府提供

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