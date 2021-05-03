金門立委陳玉珍爭取整建烏坵碼頭 可望116年完工

國民黨籍金門立委陳玉珍今天表示，在她持續追蹤下，預算20億元的烏坵碼頭整建工程計畫，海軍已完成可行性評估報告，可望5月底報行政院核定，預計111年動工，116年完工。

陳玉珍表示，烏坵島上的經濟命脈完全依靠船運補給，但因現有碼頭簡陋，常因潮汐、湧浪緣故無法靠泊，軍民上下船險象環生，使得不僅島上居民交通出入不便，對於國軍及海巡弟兄的運補也有重大影響。為保障民眾基本交通需求與軍方運補作業所需，整建碼頭確有其必要。

本案雖早在108年4月26日的金門地區首長聯繫會報中，由行政院政務委員張景森裁示，以國防部彙整金門縣政府及海巡署需求統一辦理，但後續遲未有具體進度。陳玉珍說，在她監督追蹤下，國防部海軍司令部終於完成可行性評估報告，國防部正複審中，可望5月底報行政院核定。

陳玉珍指出，根據可行性評估報告，國防部預計編列新台幣11億6501萬9000元，海巡署編列6億6644萬元，金門縣政府編列1億6855萬元，合計20億元，計畫期程從111年到116年。如一切順利，預計116年，烏坵便有新穎的碼頭可作為海上運輸使用，不僅嘉惠烏坵當地居民，對於國軍及海巡署的運補作業也大有助益。

陳玉珍認為，民眾基本交通建設不應該以成本效益來作為考量依據，而應該以滿足民眾基本生活所需來作為唯一考量點；可行性評估報告完成僅是第一步，未來還有很多關卡要走，她會緊盯每一個節點，期盼烏坵碼頭能如期如質完工，保障烏坵居民與士官兵往來的便利與安全。