澎湖玄武地質景觀 全力爭取國家級海洋地質公園

澎湖群島玄武岩地質景觀，深具世界遺產潛力，台灣大學地理環境資源學系教授林俊全在拜訪澎湖縣長賴峰偉時，再提爭取澎湖成為國家級海洋地質公園構想。

澎湖群島最南方的二級離島七美平和社區昨天辦理「共同梳理七美在地生態與島嶼文化」活動，林俊全出席提及當地擁有豐富的地質景觀與海洋自然資源，島上豐富的玄武地景地貌，更是春秋候鳥南來北往中繼站，期盼守住南海明珠生態之美，共營七美島嶼山海共好。

林俊全在前澎湖縣野鳥學會理事長周麗炤等多位在地學者陪同拜會賴峰偉時，對於澎湖群島的玄武地質景觀深具世界遺產潛力，盼全力推動澎湖成為國家級洋地質公園，獲得賴峰偉認同。

賴峰偉表示，民國94年當時縣長任內，曾邀請林俊全等學者與英國倫敦國王學院國際地質專家DenysBrunsden研討推動澎湖成為國際級地質公園，可惜卸任後縣府未能繼續推動。

賴峰偉指出，澎湖群島的形成，距今約有1800至800萬年前的火山爆發地表熔岩冷卻而成的玄武結構島嶼，尤其是玄武岩有垂直、傾斜、放射、倒伏等特殊的地景風貌，賜給澎湖生態旅遊中最大的資源，108年成立澎湖海洋地質公園。

澎湖縣政府推動的國家級地質公園，將全縣5鄉1市全數納入，包括有錠鉤嶼、雞善嶼、白沙嶼，以及東吉、西吉、鐵帖嶼等南方四島列為玄武岩自然保留區；貓嶼與望安為海鳥與綠蠵龜等野生物種保育區。另外，包括桶盤、虎井、奎璧山、吉貝、小門、大果葉、池西、雙心石滬和吉貝石滬群、青螺、菜園濕地等也都列為自然地景觀、重要地景與重要濕地進行保護。

依縣府農漁局資料，澎湖群島除了最古老的花嶼為玢岩組成外，大都是玄武岩熔岩流與沉積岩層所構成的火山群島。群島海岸各處都有柱狀玄武岩峭壁懸崖，海灘則大多為珊瑚碎屑堆積而成的沙灘。附近海底珊瑚礁發育良好，分布甚廣，形成裾礁地形。