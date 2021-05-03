海巡金門巡防區主任履新 分署長勉再創新猷

海巡署第十二（金門）巡防區指揮部新任主任今天舉行布達，由第8岸巡隊長吳建冠接任。金馬澎分署分署長廖德成期許吳建冠發揮同島一命精神，工作上再創新猷。

46歲的吳建冠是中正理工學院畢業，國安局訓練中心國安全研究班103年班，歷任海岸巡防總局科長、金馬澎分署第九岸巡隊長、北部分署第八岸巡隊長，熟悉金門海岸巡業務。

布達典禮上午在尚義金門巡防區指揮部隊部舉行，由廖德成主持，邀請金門縣副縣長黃怡凱、縣議會議長洪允典、金湖鎮長陳文顧及金門區漁會理事長陳水義等人觀禮。第十二巡防區指揮部下轄金門查緝隊、第九海巡隊、第九岸巡隊，指揮部主任為上校軍銜。

廖德成表示，吳建冠各項學、經歷完整，執行各項相關工作推展及執行都有優異表現，期望未來在吳建冠帶領下，統合岸海查緝能量創造卓越工作績效。

廖德成說，金門地區離島特性，期許吳建冠履新後應建立地方公共關係，發揮同島一命精神，延續既有基礎再創新猷，持續強化包括武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）、非洲豬瘟及牛結節疹等各項防疫整備，嚴守境管查察工作，維護海上治安與秩序。