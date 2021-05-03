中洲建設捐復康巴士 助身障者一臂之力

復康巴士是身心障礙朋友依賴重要交通運具，中洲建設今捐贈一輛復康巴士給屏東縣，強化復康巴士服務量能，這輛將用在屏南地區。副縣長吳麗雪說，感謝中洲建設在屏東縣身心障礙朋友交通服務，與台灣燈會舉辦期間給予的協助。

吳麗雪說，中洲建設捐贈的復康巴士是屏東縣第98輛，協助縣府實現身障者及高齡者友善城市的理念。因為屏東縣地形狹長，大眾運輸建設不夠普及，家中若沒機車、汽車等交通工具，連一般人要外出都不太便利，更何況是住在偏鄉或是行動不便的身障朋友。

社會處指出，復康巴士對屏東縣身障朋友、老人在生活上的幫助真的很大，屏東縣復康巴士業務分屏北區、屏中區、屏南區及琉球鄉辦理，提供身障朋友就醫、就學、休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通接送服務。

中洲建設董事長黃啟倫說，為讓行動不便身障朋友、長輩外出更方便，也讓照顧者的負擔得以減輕，又得知屏東仍缺復康巴士，就特別捐贈復康巴士，公益來回饋社會各界的支持。

住屏南地區的一名老太太因中風半癱，原本由先生陪同搭計程車到高雄的醫院復建，但每周2次復健車資花費高，對家中經濟造成沉重負擔，後來得知復康巴士也能提供點對點的交通接送服務，便改使用復康巴士服務，老太太也從半癱無法言語的狀態恢復到能跟司機打招呼、談話，夫妻很感謝復康巴士提供的接送服務。