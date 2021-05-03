家扶與屏科大合作人才培育 學用最夯產業翻轉人生

家扶基金會與國立屏東科技大學「達人學院」合作推動「家扶人才培育計畫」為有意投身生態產業和科技農業的貧困家庭學子，打開機會之窗。屏東科大AI智慧機電技術學士學位學程主任徐子圭曾是家扶自立青年，這次為家扶與屏科大合作牽線，為弱勢孩子提供教育機會脫貧。

根據家扶基金會統計，家扶受助高中職經濟弱勢學子約9000人，就讀技職學校人數是普通高中3倍，近七成孩子就讀私立技職學校，學費負擔大或忙於打工貼補家用沒時間學習，很難脫貧翻身。

家扶基金會董事長趙犁民表示，家扶基金會與國立屏東科技大學「達人學院」合作，雙方以「教育脫貧」為理念，鼓勵清寒學子升大學提升競爭力。學生享學雜費及住宿費減免補助，更加強入學後的生活學習輔導，透過校方與家扶社工人員緊密聯繫，提供完整的支持照顧系統和助學金，讓弱勢生能夠安心就學。

國立屏東科技大學校長戴昌賢指出，校內現有40名家扶孩子就讀，在機械工程、工業管理等科系表現優異，未來要透過「家扶人才培育計畫」擴大招生，透過家扶社工發掘人才，提供家境不好但有潛力的學生有發展機會。

「達人學院」在教育部補助下以AI智慧機電學士學位學程規劃「願景計畫班」結合工業4.0、AI人工智慧、工業機械人及智慧農業等技能，最夯的學用合一，畢業即就業，不必受限家庭或經濟因素。