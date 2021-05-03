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擋不住輕軌施工 高雄大順路住戶希望有寧靜夜晚
高雄輕軌二階大順路工程啟動，施工期預訂長達一年半，5月2日動工後，漏夜搭建道路圍籬，有住戶反映擾眠，大順路沿線一名黃姓住戶說，輕軌一案他們是被迫接受，既已成事實，至少請市府做好交通、噪音等管控，還給大家一個寧靜的夜晚，減少對住戶生活的衝擊。
高雄輕軌二階工程大順一路段昨天動工，副市長林欽榮今天上午前往勘查，要求工程團隊依拆除中博高架橋模式降低交通衝擊、明年底前通車到C24站。
住大順路的黃姓住戶不滿地說，輕軌二階環線動工，沿線住戶首當其衝，但施工訊息不是市府來告知，他們直至4月底才輾轉從別人口中知情，結果昨一施工到凌晨1點多，沒給大家一些心理準備，只能被迫接受，十分無 。
黃姓住戶表示，既然已動工，一定要做好交通疏導，也減低夜間噪音，「往後還是要留給住戶一個比較寧靜的夜晚」，另包括施揚塵也需注意，減少對住戶生活的衝擊。
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