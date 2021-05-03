疫情升溫 屏東縣府提醒口罩「戴好戴滿」

疫情升溫，屏東縣副縣長吳麗雪說，民眾對戴口罩有出現鬆懈，提醒民眾口罩要戴好戴滿，保持社交距離；縣府指出，針對桃園諾富特事件，屏東縣與中央保持密切聯繫，即時監測、掌握通報狀況，即時介入防疫措施。

屏東縣府指出，縣內大型活動更落實防疫，除量測體溫外，將要求場內全程佩戴口罩、禁止飲食。持續宣導民眾出入八大類高感染傳播風險場域及至不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象人多旅遊場域，務必戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

屏東縣府指出，縣府配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，屏東縣應變中心仍維持一級開設。針對開放高感染風險族群推動COVID-19疫苗接種，以提升免疫保護力，截至110年5月1日屏東縣接種1216劑，其中自費73劑。