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高雄輕軌工程進深水區 市府團隊步步為營

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄輕軌工程進入「深水區」，主責捷運工程的副市長林欽榮坦言，工程不難，難在社會溝通，會謙卑聽傾聽民意。本報資料照片
高雄輕軌工程進入「深水區」，主責捷運工程的副市長林欽榮坦言，工程不難，難在社會溝通，會謙卑聽傾聽民意。本報資料照片

高雄輕軌工程挺進大順路段，交通黑暗期等挑戰接踵而來，工程進入「深水區」，主責捷運工程的副市長林欽榮坦言，工程不難，難在社會溝通，會謙卑聽傾聽民意。市府團隊力拚明年10月底美術館到博愛路段通車，那正好是2022地方選舉前夕，要兌現「交通優先」施政支票，過程中，處理民怨更要小心拆彈。

高雄輕軌二階大順路段5月2日動工，一夜之間設起長約130公尺圍籬，展現速戰速決高效率，林欽榮嚴格督軍，工作團隊漏夜施作工區圍籬、道路標線等，趕在凌晨3點完成。

今天上午，林欽榮偕相關局處到現場勘查，遇到一位市民嗆聲表達異見，林欽榮坦言，緊盯工程對他這位工程老將來說不是壓力，要更費心處理的是社會溝通，要求沿線各區公所也要動起來，耐心說明、溝通，減少誤解與歧見。

輕軌二階大順路、美術館路段爭議較大，地方仍有雜音，市府團隊中有人提議，爭議路段應該等明年挺過連任考驗再啟動，以免「一動工，民調就往下走」，市長陳其邁認為，交通路網攸關城市轉型及競爭力，市府態度就是「面對問題、迎頭趕上」，目標是美術館到博愛路段2022年底要完工，2023年底全線通車。

林欽榮說，輕軌路段都是依照法定環評、環差層層把關，沒有理由不做，重點是過程中要把每個環節螺絲拴緊，「所有市民都在看新團隊怎麼做」。

按目前規畫進度，今年底會先通車C17（鼓山區公所）至C20站（台鐵美術館），預計明年10月31日前完成C21A（美術館西）至C24（愛河之心）路段。

輕軌時速慢、班距太長，被認為不符通勤、通學需求，林欽榮說，輕軌時速約16、17公里，不是求運速快，是要提高發班密度，已通車路段平均15分鐘一班，預計今年暑假班距能縮短為7.5分鐘一班，預計年底縮短到5分鐘一班，提高通行效能。輕軌C24愛河之心站緊鄰捷運紅線凹仔底站，能提高通勤便利性。

林欽榮表示，輕軌二階工程是繼中博高架橋拆除工程後另一項市政建設大挑戰，將仿照中博橋拆除模式，全府全軍動員，有節奏、一段段施工，採游牧式推進，平均每3周前進一段，降低交通衝擊。林也為團隊打氣說，秉持良知，做足準備後就全力以赴，「一樣很困難的中博橋9天就完成了」。

高雄輕軌 林欽榮 美術館

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