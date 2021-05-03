高市空品欠佳 環保局要求降載停工因應

高雄市環保局今天表示，高雄上午戶外空氣品質為「橘色提醒」，已要求部分高排放量業者停工，興達電廠部分機組也降載減排中，建議市民外出佩戴口罩、減少劇烈運動。

環保局表示，受到大環境吹東風影響，西半部整體風速偏弱，且東風繞山後生成的微弱偏北風，容易導引西半部污染往南移動，導致下風處的中、南部空品較差。

環保局指出，上半天大氣相對穩定，風速弱且濕度高，擴散條件差，受PM2.5影響，空品較差；而下半天風速增強，擴散條件轉好，粒狀污染物濃度預期將逐步降低，但由於臭氧背景濃度偏高，下風處臭氧污染也容易累積，空品仍恐維持橘色提醒。

對此，環保局表示，截至上午10時已要求前20大廠商、各分區排放量前80%、汽電共生廠及電弧爐業者，9家降載或減排、22家提升防制設備效能，還有7家停工、停爐或停車。

同時，環保局也加強大型企業稽巡查，包括中油採行減排應變措施、台塑配合停車、中鋼停止燃煤及減少吹灰次數等，而興達電廠2號機也降載減排中。環保局也建議市民，全天減少戶外劇烈運動，並記得佩戴口罩。