旗津生命紀念館多外區人使用 議員促保障在地優先

高雄市旗津生命紀念館6年前完工啟用至今，多數由外區人使用，議員簡煥宗說，旗津人下上班要跟旅客搶渡輪，難道身後還要跟人搶塔位嗎？盼未來新設塔位能夠保障在地居民優先使用。民政局表示，二期已保障半數給居民，未來增設塔位也會研議是否保留一定數量給居民。

簡煥宗說，高雄市旗津生命紀念館從6年前完工啟用至今，也出現容量不足問題，旗津生命紀念館單雙人櫃位原有15566座，今年4月9日二期工程擴增459座，但據統計，除舊塔位遷入占5665座，旗津籍占1162座，外區人則多達8990座。

簡煥宗說，旗津人上下班要跟觀光客搶渡輪，難道連過世也要跟人搶塔位嗎？應該保障在地優先使用；此外，旗津生命紀念館二期擴增459座塔位，旗津往生人數每年約300人，使用紀念館約200人，可能很快就不敷使用，應提早部署第3期擴充計畫。

殯葬處長石慶豐表示，旗津還有1244座櫃位，2019年時有請市長同意，旗津新設櫃位留一半位置給旗津居民使用，因此第二期擴增的459座櫃位啟用前，就已會同里長等，已把保留給旗津居民使用的二分之一標示出來。

民政局長閻青智說，旗津生命紀念館納骨塔櫃位沒有設限在地使用，但他非常贊成議員的建議，應該保障在地使用，會爭取明年度計畫增設櫃位，並對未來是否每次增設櫃位保留一定的數量給旗津居民，會再研議討論。

簡煥宗並指，一殯每年1.6萬件大體火化，使用18座火化爐運作，但火化爐年限依公用財產使用規定為5年，現有火化爐平均使用8年，已超過規定年限，又有冒黑煙狀況，對附近環境也不好，設備也易逐漸出問題，應逐年汰換火化爐。

石慶豐表示，一次汰換要2億6700多萬，在經費不足下，已先每年編列889萬維護，要求廠商每天派專人協助運作，也有保養相關預防空汙設備，未來會配合一殯改造期程規畫汰換。