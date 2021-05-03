高市輕軌二階 林欽榮要求111年底前通車到C24站

高雄輕軌二階工程大順一路段昨天動工，副市長林欽榮今天上午前往勘查，交通大致順暢，他要求工程團隊依拆除中博高架橋模式降低交通衝擊、輕軌在明年底前通車到C24站。

高雄環狀輕軌4月22日環差報告核定過關，輕軌二階工程進入主體工項，高雄市政府捷運局昨天進場圍設大順一路段（龍勝路至龍德路）圍籬，副市長林欽榮今天上午8時30分前往勘查並聽取工程簡報。

林欽榮指出，市府預定今年底輕軌大南環通車至C20站、明年底前持續通車至博愛路口C24站。他也要求工程團隊要依中博高架橋拆除的成功模式推導各種交通課題，讓施工期交通衝擊降到最低。

捷運局說明，目前已完成兩側汽機車停車格位塗銷、甲種圍籬架設及道路標線重繪、大順一路（博愛到裕誠）交通尖峰時段禁行15噸以上大貨車標誌牌面、大順路施工改道宣導紅布條30面等。

另外，大順一路（龍勝路至博愛路）道路中央架設施工圍籬進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，施工順序採街廓區間圍設，先行架設龍勝路至龍德路，沿街廓陸續往東架設施工圍籬至博愛路，沿線將取消路邊汽機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各一快一慢車道通行，並於各橫交道路設置工區出入口，原有公車站、人行道維持正常通行。

捷運局呼籲，施工期間建議駕駛人多利用鄰近替代道路提早改道，也希望市民能體諒施工期間不便，多多包涵，大家一起渡過施工期，邁向輕軌成圓的百年城市願景。