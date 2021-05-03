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台24線霧台路段事故多 回復式導桿強化安全奏效

中央社 / 屏東縣3日電

屏東霧台鄉已成旅遊勝地，通往霧台鄉的台24線今年至今已發生16件交通事故，公路總局4月份增設交通回復式導桿，有了成果。里港警分局表示，已與公路總局研議再增設分向桿。

里港警分局表示，台24線環山而上，轉彎多且腹地小，常有機車族轉彎不及撞擊護欄，造成車損人傷，又山區道路彎曲的道路形態，近期深受喜好壓車騎士青睞，經常利用前往霧台鄉的道路型態上山騎乘競速，曾經發生人車飛越護欄外掉落邊坡懸崖，造成重大傷亡。

警方表示，1日傍晚在霧台鄉谷川大橋往神山37公里處，就有一名18歲的機車騎士行經事故地點，疑似因路況不熟悉，轉彎時不慎自摔受傷，機車車身破損，身體多處擦挫傷。

警方指出，今年1至4月份，台24線35K至37K處交通事故共發生16件；4月份公路總局第三區養護工程處已特別在台24線最易發生交通事故路段36.4K等處增設「交通回復式導桿」設施，增設後事故發生件數為0件。

里港分局表示，由於增設「交通回復式導桿」確實可有效降低交通事故發生，將研議於36.9K路段轉彎處也加裝軟質分向桿；另外，今年1至4月里港分局在台24線三地門、霧台路段已取締623件超速違規。

里港分局長楊龍祥表示，不少機車騎士喜歡在台24線飆車、壓車，呼籲共同遵守限速30公里的時速，保護自己也尊重他人的行車安全。

通往三地門鄉與霧台鄉的台24線沿線景色秀麗，是前往霧台鄉谷川大橋、阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，2月又有櫻花盛開，沿線還有土雞、原住民風味烤肉、愛玉及甜甜圈等在地美食，吸引許多民眾驅車前往遊憩。

機車騎士 港警

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