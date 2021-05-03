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高雄拷潭納骨塔將爆滿 議員促速建新塔

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市拷潭納骨塔塔位數約5萬多個，議員紛紛反映納骨塔已快爆滿，應盡速新建新納骨塔，同時改善老舊第一殯儀館設施，並加速鳥松公墓遷葬。民政局表示，事涉經費龐大，市府正在爭取預算並規畫，若經費到位就可分別3、5年內完成。

高雄市議會今上午民政部門質詢，議員王耀裕指出，拷潭公墓納骨塔已屆爆滿，市府應盡速興建納骨塔設施；另高雄市立第一殯儀館設施老舊且不足，寄棺室、祭拜區、冷凍室等不敷使用，市府也應盡速興建複合式殯葬大樓，改善殯葬環境。

張漢忠也關心拷潭公墓何時闢建新的納骨塔，同時表示鳥松第一、第二公墓也應盡速完成遷葬。他並指，政府鼓勵將土葬遷至納骨塔，但程序應簡化，有一項需附原土葬土地的地段和地號，但葬時久遠，要查資料有困擾，應廢除以簡便程序。

民政局長閻青智回應表示，拷潭納骨塔確實再5年就不夠用了，確實有興建新納骨塔的必要性，去年起有開始投入經費做前期規畫，後續再編列年度預算，看能否5年內完成。至於土葬遷至納骨塔程序，閻青智允諾會請殯葬處邀相關單位檢討改善，以便民為原則。

針對鳥松第一、第二公墓遷葬，殯葬處長石慶豐表示，鳥松第一第二公墓遷葬總面積7.4公頃，有1萬2千多座墓，所需經費約3.4億元，正在積極規畫中，如經費到位，3年內就可完成遷移。

研考會主委蔡宛芬表示，拷潭公墓總經費預計3.5億元，去年12月底整體計畫已核定，今年1月有簽市長第二預備金，計畫還在討論中，因為金額大，要分幾期經費還要預估。

至於第一殯儀館改善部分，蔡宛芬說，一殯需要的經費更多，要18億元以上，如何在市府預算中，把議員關心的納骨塔和一殯等計畫放入，還要詳細規畫，在有限財源下進行。

王耀裕和張漢忠均促市府盡快進行，即使不是一次到位，也要開始積極啟動，蔡宛芬說，會跟主計處、財政局等相關財政單位討論努力。

殯儀館 高雄市

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