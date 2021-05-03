停車佳音 鳳山首座公有路外立體地下停車場有譜

為改善鳳山運動園區周邊地區停車問題，高雄市政府在鳳山運動園區興建公有路外立體（地下）停車場，副市長林欽榮說，該停車場鄰近中山路附近商圈、鳳凌廣場及衛武營都會公園等重要觀光景點，並近捷運橘線O12車站，未來可帶動當地發展並紓解接駁轉乘停車需求。

林欽榮、交通局長張淑娟等人陪同下前往鳳山運動園區視察設置立體（地下）停車場施工進度，林欽榮提到，當地屬早期發展的社區，街道寬度有限且缺乏可用以設置路外停車場的公有閒置空地，致路外停車供給有限，衍生民眾臨停路邊情事增加，影響當地居民生活及整體區域發展，市府利用鳳山運動園區地下空間作為停車場，該項計畫案獲得地方民代及里長共識及推動。

林欽榮分析，鳳山商業活動精華地區迄今尚未有一座永久及高供給的公有公共立體（地下）停車場，因應當地日漸提高的停車需求，有需要推動興闢立體（地下）停車場。