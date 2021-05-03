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高雄今空品欠佳 敏感族群要留意

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局表示，今天是高雄本周空品較差的一天，外出建議戴口罩，防疫也保護健康。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局表示，今天是高雄本周空品較差的一天，外出建議戴口罩，防疫也保護健康。記者王慧瑛／攝影

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天上午受大環境吹東風影響，西半部整體風速偏弱，且東風繞山後生成的微弱偏北風，容易導引西半部汙染往南移動，導致下風處的中、南部空品較差，今天上午戶外空氣品質為「橘色提醒」等級。

今天上半天大環境風速弱，且濕度偏高，擴散條件差，受PM2.5影響，空品容易達到「橘色提醒」。下半天整體風速明顯增強，擴散條件轉好，粒狀汙染物濃度預期將逐步降低，大環境臭氧背景濃度偏高，下風處臭氧汙染也容易累積，空品仍可能因為臭氧而達到「橘色提醒」。

今天天氣以多雲為主，全天悶熱，建議全天減少戶外劇烈運動，晚上可視空氣品質改善酌量增加。

環保局表示，今天是高雄本周空品較差的一天，外出建議戴口罩，防疫也保護健康。

空氣品質 口罩 PM2.5

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