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銀髮族當主角 高雄劦助農園營造高齡友善環境

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
劦助慈善會成立的銀髮農園占地近400坪，目前有68位長者進駐耕種。圖／高市社會局提供
劦助慈善會成立的銀髮農園占地近400坪，目前有68位長者進駐耕種。圖／高市社會局提供

高雄市劦助慈善會號召梓官在地人士設置「劦助銀髮農園」，平日推廣有機種植，也替社區長輩規畫專屬的農作體驗區，市長陳其邁今天傍晚參訪農園，眾人一起拔芋頭，感受海港濃厚人情味。

劦助慈善會成立的銀髮農園占地近400坪，現場空間井然有序，特別替行動不便的身障長輩規劃友善種植空間。慈善會理事長李協山說，政府長照2.0政策以協助長者在地老化為目標，目前農園有68名長者進駐耕種，許多長者在農園找到快樂。

今天下午，市長陳其邁，市議員陸淑美、黃秋媖、高閔琳等人到農園參訪，眾人跟長輩一起拔芋頭。陳其邁說，許多銀髮族退休後不愛出門，家中兒女又忙工作，容易跟社會產生疏離感，應該鼓勵長輩多參加活動，銀髮農園值得鼓勵。

高雄市長陳其邁（右）今天參訪農園，在農園內體驗拔芋頭樂趣。圖／高市社會局提供
高雄市長陳其邁（右）今天參訪農園，在農園內體驗拔芋頭樂趣。圖／高市社會局提供

陳其邁 老化 高雄市

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