銀髮族當主角 高雄劦助農園營造高齡友善環境

高雄市劦助慈善會號召梓官在地人士設置「劦助銀髮農園」，平日推廣有機種植，也替社區長輩規畫專屬的農作體驗區，市長陳其邁今天傍晚參訪農園，眾人一起拔芋頭，感受海港濃厚人情味。

劦助慈善會成立的銀髮農園占地近400坪，現場空間井然有序，特別替行動不便的身障長輩規劃友善種植空間。慈善會理事長李協山說，政府長照2.0政策以協助長者在地老化為目標，目前農園有68名長者進駐耕種，許多長者在農園找到快樂。