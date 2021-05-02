高市表揚慈孝家庭楷模 小學生充當妹妹耳朵當守護天使
高雄市教育局今天在科工館表揚今年度慈孝家庭楷模與友善企業，來自印尼的鼓山國小學生哈比比原本連一句中文也不會說，現在講一口流利中文。大寮國小黃思喆自幼當有聽力障礙妹妹的耳朵，耐心陪伴妹妹練習發音。教育局表示，得獎者都是不畏環境影響，勇敢凝聚家人情感與陪伴的家庭。
高雄市國中小、高中共選出30組慈孝家庭楷模，今天在科工館公開表揚，另為慶祝110年母親節及5月15日「國際家庭日」，會場安排「獻花報親恩」的孝親儀式，以及全家闖關、音樂會等活動。
表揚名單上，三民高中學生許乃懿出生單親家庭，母親賣麵撫養一雙兒女，乃懿課餘時間常去麵攤幫忙，平日還會幫忙照顧祖父母與舅舅。大寮國小黃思喆則是陪伴先天重度聽力受損的妹妹，替妹妹留意生活周遭危險事物，可說是妹妹的守護天使。梓官國小楊明穎自幼體弱常去醫院治療，但她未被病魔打倒，還要照顧同樣健康欠佳的母親，對生活抱持著樂觀態度。
後勁國中潘秀莉來自菲律賓，跟隨父母來台。師長說，秀莉平日熱愛跑步，在徑賽獲得亮眼成績。另位外籍學生哈比比也是跟隨來台攻讀博士班的母親來台，一家4人來台定居，爸爸在鹽埕區開一家印尼小吃店。哈比比說，弟弟也在鼓山國小上課，他對台灣從陌生到熟悉，台灣已經是自己的家，家人都認為台灣人熱情有禮。
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