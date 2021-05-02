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高雄「輝姐食堂」開課 新住民用佳餚關愛社區長輩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
課程接近尾聲，新住民們端出拿手菜招待社區長輩聚餐。記者徐白櫻／攝影
課程接近尾聲，新住民們端出拿手菜招待社區長輩聚餐。記者徐白櫻／攝影

大陸新住民吳明輝在高雄燕巢開設社區食堂，手藝精湛受饕客歡迎，更結合移民署辦理家鄉料理課程，一群新住民在做菜中交流手藝與情感，在信仰中心龍鞍宮支持下，成品贈送社區長輩共餐享用，今日中午辦成果展邀請長輩共享成果，凝聚居民感情。

「北辰驛站」是阿公店水庫附近頗負盛名的食堂，由於招牌不明顯，消費者用餐也要事前預約，不少人歸類為神祕的家常菜食堂。熟客都知道，人稱輝姐的老闆娘吳明輝是大陸上海人，來台定居20幾年，好手藝開食堂賣好菜，平常熱心社會公益，曾獲得全國新移民家庭模範獎表揚。

吳明輝個性爽朗，入選移民署第七屆築夢計畫，3 月起開辦新住民家鄉菜結合推廣在地食材的美食文化課程，20位班員聚在一起研究如何將燕巢芭樂、土雞肉等食材入菜，完成的菜餚也不藏私，分送尖山里關懷據點的長輩一起享用。

課程接近尾聲，今天上午，廚師葉宗奇教授果雕課程，全體班員也準備個人的拿手菜餚，中午邀請社區長輩到食堂聚餐，洋溢歡樂氣氛。

吳明輝說，她在玻利維亞認識另一半，來台定居變成台灣媳婦，她相信很多新住民跟她一樣，從異鄉來台灣生活，多年後對這片土地產生情感，但心中仍存在對家鄉的思念與愛，她開心可以搭建平台，大家聚在一起做菜，藉由美食撫慰思鄉情緒。

吳明輝個性爽朗，一手好菜累積不少忠實顧客。記者徐白櫻／攝影
吳明輝個性爽朗，一手好菜累積不少忠實顧客。記者徐白櫻／攝影

移民署 新住民

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