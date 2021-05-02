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屏東慈鳳宮媽祖聖誕慶典較往年盛大 每天破千人躦轎腳

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今年屏東慈鳳宮「躦轎腳活動」首日即超過千人前往參拜。記者陳弘逸／攝影
今年屏東慈鳳宮「躦轎腳活動」首日即超過千人前往參拜。記者陳弘逸／攝影

媽祖聖誕將至，以媽祖為信仰中心的屏東慈鳳宮，去年因疫情的緣故，取消諸多祭祀活動，今年隨疫情趨緩，復辦媽祖聖誕祭典活動，經董事會決定，並按習俗請示媽祖，舉辦規模較往年盛大，除千人團拜以及延長「躦轎腳活動」，慈鳳宮周邊更擺設夜市、市集，並找來知名本土樂團玖壹壹替媽祖祝壽。

廟方人員指出，躦轎腳為台灣民間習俗儀式之一，其他地區會在出巡或遶境時，由信徒趴跪讓神轎經過，但慈鳳宮則將遶境經費，用於獎學金等其他公益用途，並將媽祖神像放在轎上供奉在寺廟內，待媽祖聖誕祭典期間，供民眾來參拜與躦轎腳消災解厄。

廟方表示，躦轎腳的儀式，自2013年開始至今，去年因疫情停辦，今年因疫情趨緩復辦，加上正逢慈鳳宮董監事交接，因此，這次慶典將躦轎腳時間由5月1至2日延長至4日，同時也考量信眾可以前往的時間，並讓參拜的人群分流。

慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，往年躦轎腳儀式都吸引非常多人參加，除本地信眾，還有不少外地信徒前往，加上先前因疫情停辦的緣故，今年復辦後，人潮明顯比往年多，昨天儀式首日，就超過千人參加。

本次媽祖聖誕千秋慶典，為天上聖母1062周年誕辰紀念，與慈鳳宮創建285周年紀念，除千人團拜儀式、為期四天的「義子女回娘家躦轎腳」，今晚還有保庇熊電（夜市）與義國市集，並有知名本土樂團玖壹壹替媽祖祝壽。

今年屏東慈鳳宮「躦轎腳活動」首日即超過千人前往參拜消災解厄。記者陳弘逸／攝影
今年屏東慈鳳宮「躦轎腳活動」首日即超過千人前往參拜消災解厄。記者陳弘逸／攝影
屏東慈鳳宮今年盛大舉辦媽祖聖誕祭典活動，除搭起舞台周邊更擺設夜市、市集。記者陳弘逸／攝影
屏東慈鳳宮今年盛大舉辦媽祖聖誕祭典活動，除搭起舞台周邊更擺設夜市、市集。記者陳弘逸／攝影

媽祖 神轎 樂團

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