屏東縣表揚模範母親 個別化花藝設計媽媽們走秀

屏東縣府今表揚模範母親，模範母親熊月美育有三子女，老么20歲兒子是唐氏症，她細心照料，三年前加入世界展望會寄養家庭，她照顧重度身障罕見疾病的寄養女童至今3年，寄養女童要注意飲食與情緒問題，她耐心從零教導，如今女童學會生活自理、情緒穩定，讓她很欣慰，也感謝兒女支持；印尼新住民馬月娥獲模範母親，她努力學習，今年要從高職補校畢業，未來她想要繼續念大學。

屏東縣府今舉行模範母親表揚大會，48名模範母親來自各鄉鎮市公所、身心障礙團體、新移民服務團體及寄養家庭推薦，社會處今年特別與中華民國花藝設計協會屏東縣分會合作安排走秀活動，為參加走秀的20名母親精心設計個別化的花飾，展現個人風格。

獲模範母親55歲熊月美，在屏東基督教醫院擔任護理師，退休後，三年前她加入世界展望會寄養家庭。熊月美說，她照顧第一個寄養女童，是有重度身心障礙患有罕見疾病楓糖尿症，她耐心照料女童至今。寄養女童罹患罕見疾病楓糖尿症，飲食不能吃到含有蛋白質食物，照顧時要特別注意，女童有情緒障礙，她耐心照顧，女童漸學會生活自理，會摺棉被、洗澡，收拾玩具，看到女童改變就是最大成就，也感謝兒女們支持。

熊月美也將自身對特殊兒少照顧經驗分享到社區，閒暇時協助啟智協進會做家托服務，服務更多有特殊需求的兒少。

新住民媽媽印尼籍的馬月娥嫁來台灣22年，育有2女，今天她也戴上花藝師設計的個人化花藝飾品走秀，大女兒張雅雯念美容美髮，今天負責媽媽的妝髮，教導媽媽走秀的小技巧，小女兒念高二。

馬月娥擔任屏南社區大學、恆春國中、恆春國小印尼語教師與新住民多元文化社區宣導講師，她也努力向學，今年高職補校將畢業，她還要繼續念大學，她更是恆春半島新住民姐妹的好朋友，協助新住民解決生活適應問題，樂於經驗分享。