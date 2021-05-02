六都調解成立比率高雄低 議員促找出原因改善

高雄市議員童燕珍提出近年調解成立比率數據，指高雄市調解委員會成立比率一直低於7成，在六都敬陪末座，促市府找出原因並改善。民政局表示，正在找出原因，目前已先召集各區調解秘書舉辦研習課程，盼增加調解成功比例。

童燕珍提出2015到2019年數據，指高雄市的調解成立比率一直都不到70%，反觀其他五都都在80%上下，台中市的調解成功率更是高達91.59%，與高雄的69%相差超過20%成功率。

童燕珍說，2015年時新北市也僅有69%的調解成功率，但到了2019年已經有80%的成功率，反觀高雄還沒踏入7成門檻。她建議市府應做出改革增加法律專業人員比例，並要找出調解成功比率低的原因。

民政局長閻青智表示，一直都有跟區公所的調解委員會主秘共同討論該如何改善，目前已經先召集各區的調解秘書舉辦研習的課程，希望能先增加調解成功的比例，同時也會找出與其他縣市差距如此大的關鍵因素進行改善。

民政局表示，高雄市調解案件中，以車禍賠償案件占6、7成最大宗，另還有土地、財產等糾紛，申請調解可透過網路或書面申請等。

對於議員建議增加法律專業背景人士，有區公所人員說，其實並非缺乏法律專業背景人士，但調解跟上法院談法律不同，更多是講理、講情，要有溝通技巧，促雙方達成共識。