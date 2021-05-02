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拚兌現支票 楠仔坑運動中心113年完工開放

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府獲教育部體育署核定補助2億，將在楠梓游泳池原址新建一座新式運動中心「楠仔坑運動中心」，預計明年動工，113年完工開放使用。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府獲教育部體育署核定補助2億，將在楠梓游泳池原址新建一座新式運動中心「楠仔坑運動中心」，預計明年動工，113年完工開放使用。圖／高雄市運發局提供

運動風氣興起，各縣市積極規畫運動中心方便民眾就近運動，也促進運動產業發展。去年上任時，高雄市長陳其邁提出任內以推動十座運動中心為目標，也爭取中央經費挹注。今年4月獲教育部體育署核定補助2億，將在楠梓游泳池原址新建一座新式運動中心「楠仔坑運動中心」，預計明年動工，113年完工開放使用。

運發局長侯尊堯表示，近年楠梓區人口逐年成長，對運動休閒空間訴求也愈顯急迫，目前楠梓運動園區雖擁有射箭場、自行車場、游泳池等體育設施，但主要供體育選手競賽訓練使用，且部份設施已老舊。市府利用現有園區內游泳池基地重新打造一座運動中心，節省建設經費，也將原屬於體育選手的運動園區，開放給一般市民共同使用。

新建的楠仔坑運動中心總樓地板面積約1萬平方公尺，在國內屬於中大型運動中心。規畫50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等多項現代運動設施，完工後除提供市民一個舒適的室內運動空間，也可做為未來舉辦國際賽事的場地，擴大效益。

陳其邁今天到高雄市立楠梓游泳池，宣布這項運動政策即將成真，也感謝立委劉世芳等人協助爭取中央經費補助，及地方議員對運動中心的關心與支持，期待市民攜家帶眷來運動，讓高雄成為有活力、愛運動的城市。

運發局表示，高雄市十座運動中心布建策略是新建3座運動中心、整建3處既有體育場館，及開放4處校園運動設施空間來達成。「楠仔坑運動中心」是新建的運動中心之一，目前也同步進行三民區、小港區兩座新建運動中心的規畫設計，及其餘既有場館空間的整建作業，滿足市民對新型態運動空間的期待。

高雄市長陳其邁說，市府團隊會加速布建運動中心，擴充覆蓋率，讓民眾能就近運動。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁說，市府團隊會加速布建運動中心，擴充覆蓋率，讓民眾能就近運動。圖／高雄市運發局提供

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