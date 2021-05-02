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繳汽燃費參加百萬獎金抽獎 高雄加碼再抽萬元禮券

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

交通部公路總局今年推出「汽燃費先繳先贏」活動，只要今年5月20日前提前繳納汽燃費或在限定日期內以委託轉帳、電子支付或申辦電子繳款單生效且繳清汽燃費，不需登錄資料，就可自動參加百萬獎金抽獎活動。高雄市區監理所再針對符合抽獎資格的轄內車輛，再加碼推抽獎活動，獎品包括萬元禮券、腳踏車等。

交通部公路總局今年推出「汽燃費先繳先贏」活動，只要今年5月20日前提前繳納汽燃費(非因申請牌照或車主異動者)，或是在限定日期內以委託轉帳、電子支付或申辦電子繳款單生效且繳清汽燃費，不需登錄資料，就可自動參加百萬獎金抽獎活動，總獎金額合計高達337萬元。

高雄市區監理所再加碼推出「加碼獎金大放送」活動，針對該所及轄站(苓雅監理站、旗山監理站)管轄車輛，凡符合「汽燃費先繳先贏」抽獎資格的車主，可另外獲得加碼抽獎活動資格，獎項分別為郵政禮券1萬元(1名)、5千元(2名)、1千元(10名)及變速折疊腳踏車(3名)。

陳崑山所長表示，提前繳納汽燃費、利用委託轉帳、電子支付繳納汽燃費或是申辦汽燃費電子繳費單，響應環保又可參加抽獎活動，籲車主多加利用。

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