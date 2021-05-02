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澎湖「運動i台灣」 單車樂活打頭陣

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖縣「運動i台灣」系列活動今天清晨由自行車打頭陣，250名單車選手迎著晨曦一起騎乘挑戰56公里，沿途欣賞澎湖北環城鄉之美，樂活悠遊。

澎湖縣政府110年單車運動樂活區分有56公里健康組與25公里體驗組，今天由縣議員胡松榮與教育處體健科長周淑貞等人鳴笛出發，共計250名大小車手參加。

澎湖縣體育會表示，澎湖今年「運動i台灣」系列活動，包括運動健身、健行、健走、舞蹈、單車與水域自救等活動外，還有九九體育嘉年華和海灣運動嘉年華等，以達全民運動目標。

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