氣爆善款變賠償款？自救會長及市府駁斥

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，衛福部設立捐款專戶，募得11億餘元。律師林瓊嘉受訪談及此事，指「高雄氣爆善款變成市府賠償款不合理，政府犯錯，不能用善心人士錢買單」等。對此高雄市政府回應，善款並未成高雄市政府賠償款，未影響善款使用效能，不存在政府犯錯甪善款買單情事。

太魯閣號事故引起全台矚目，衛福部發起的募款也獲各界響應，林瓊嘉今受訪談到，善款幫助受難家庭屬善意，但國家犯錯不能甪善款買單，鐵路局、犯罪者不能因善款免除賠償等，也提及6年多前高雄氣爆意外，指氣爆善款變成市府賠償款不合理等。

高雄市政府回應，「求償救助計畫」是藉由民法上債權讓與方式取得災民的「訴訟實施權」，出發點是讓災民早日脫離訴訟之累，回歸正常生活，救助災民脫離訟累未違反捐款者救助初衷，而無不妥，後續已對相關業者提起賠償訴訟，犯錯者未因善款免除賠償責任。

市府也說，以高雄氣爆善款辦理求償救助，協助災民提起訴訟向肇事者請求損害賠償，免除冗長訴訟的折磨，獲得損害賠償救助，也能盡速回歸正常生活。

市府強調，氣爆民間捐款專戶管理會審議通過「求償救助計畫」時，也決議在判決確定後，由「肇事者」給付的賠償金歸墊善款，倘若市府也有責任，市府也將會編列預算歸墊善款，善款未變成高雄市政府賠償款，未影響善款使用效能，不存在政府犯錯甪善款買單情況。

高雄氣爆自救會長陳冠榮也澄清說，高雄氣爆善款提出的代位求償計畫，沒有作為賠償款，為不被誤會，名稱當初用「補償款」而非「賠償款」，氣爆善款給付是作為請求權讓與，追償後仍須回歸善款，給所有災民使用。陳也說，因為了解災民需要，持續捍衛氣爆善款的使用，在面對抹黑時無所畏懼一再說明。

陳冠榮認為，談太魯閣號事故善款卻衍生到高雄氣爆太奇怪，太魯閣號事故善款應該也沒有請求讓與的使用計畫，從公開發言了解，是台鐵打算自己站出來做代位求償。