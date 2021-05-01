高雄中小學科展在科工館展出 學生運用科學能力找解方

高雄市第61屆中小學科學展覽會今在科工館舉行頒獎暨開幕典禮，教育局長謝文斌表揚得獎師生，鼓勵學生發揮科學探究精神、尋找問題解決辦法，依循科學方法進行「觀察→假設→實驗→分析→得出結論」，運用科學能力，找到解決問題的方法。今、明兩天在科工館地下一樓第4、5特展廳，展出得獎作品。

今年報名參賽作品共393件，由複賽269件作品中，再選出34件，代表高雄市參加全國科展爭取佳績。多年指導學生從事科展獲獎的老師，包括愛國國小曹秀美及陽明國中蔡瑞琴榮獲滿20屆，路竹高中教師戴嘉亨榮獲滿15屆科學展覽優良指導教師。

今年有很多作品主題結合生活經驗，展現高雄學子細心的生活觀察力。「羽重心長-探討羽球重心對於其飛行的影響」討論了國人樂愛的羽球運動；「微電流面膜」之初探結合日常生活用品。愛國國小學生王家盈、黃柏鈞、陳薇安與施昀萱，以「防淤大作戰～探討水庫淤泥問題及其改善方法」，勇奪國小組地球科學組第一名與最佳創意獎。

新莊高中獲高級中等學校組化學科第一名及創意獎。學生林威廷、陳冠智及李采澐，有次在看到化學老師展示藍瓶反應溶液利用搖晃與靜置，讓溶液在藍色與無色間來回的變化，感到非常有趣，便去請教化學老師許文綺，是否可以利用振動方式讓溶液呈現不同顏色的分布與變化？許文綺師指導學生搜尋文獻，發現期刊中有學者利用聲波振動，讓化學溶液區分出氧化態與還原態，或是不同酸鹼值的分布，可以做多工的應用。學生又向資深科展指導老師呂台華請教，由畫設計圖開始，向業界的工程師諮詢，逐步組裝出所需的實驗裝置。