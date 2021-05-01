黑鮪魚季開唱掀熱潮 潘孟安歡迎民眾來屏東作客

東港嗨起來！屏東黑鮪魚文化觀光季「海洋音樂會」，今天在東新國中前開唱。每年黑鮪魚季舉辦時節也適逢母親節、端午節，屏東縣長潘孟安歡迎民眾闔家來屏東歡慶佳節。

今天的海洋音樂會，包括「屏東女兒」ELLA、蕭煌奇、金曲獎最佳台語女歌手朱海君、台語小天王許富凱、康康等藝人接力開唱，現場擠爆人潮，主持人NONO及FIFI妙語如珠，帶動全場氣氛，當紅樂團「玖壹壹」壓軸更嗨翻了東港夜空。

今年「第一鮪」重達193公斤、身長210公分，由琉球籍漁船「滿吉財號」船長黃明財捕獲搶得頭采，饗賓餐旅集團以每公斤新台幣1萬元得標，刷破第一鮪拍賣紀錄創下歷史新高，拍賣總價193萬元，由饗賓集團還加碼公益捐款120萬給太魯閣號事故。音樂會開始前，潘孟安頒獎祝賀黃明財，也感謝饗賓集團照顧漁民與愛心公益。

潘孟安指出，「黑鮪魚季不只是黑鮪魚」，屏東黑鮪魚季自2000年開辦以來，從帶動地方產業、宣導海洋生態保育、融入當地民俗文化、加入動漫元素、街景燈飾設計、推動體驗小旅行等，一直力求創新變化，富含意義多元且深遠，希望大家來品嚐海鮮美食之餘，更能感受在地文化、產業的美好。

另外，今年首度推出的「限定便當」，活動期間每週六、日中午在東港遊客候船中心旁設置的「一番賞」服務台販售，每日限量200個，中午首日開賣，一大早湧現排隊人潮，不到10分鐘就銷售一空。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚季活動期間，東港、新園、林邊、琉球都有不少業者配合提供餐飲、伴手禮、旅遊、住宿等優惠，憑摺頁或手機出示官網優惠畫面即可享有，且消費滿額還可免費兌換限量「屏安御守」1個，數量有限，換完為止。

如果沒辦法來到東港，民眾也可以從官網選購限量千元福袋，內含在地店家價值超過1000元的特色商品，幫您於母親節期間宅配到家，是送給媽媽母親節最佳禮物。