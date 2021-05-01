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屏東黑鮪魚觀光季登場 限定便當人氣旺到秒殺
屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動今天起跑，今年在假日中午首度推出200個「限定便當」，因菜色澎派又有鮪魚，每個只售78元，兩個特價150元，開賣前大排長龍，甫推出就被搶購一空，加做100個也是秒殺；另用200元靠手氣博大獎的「一番賞」，更是魅力無法擋，今天有民眾抽到iPhone12 Pro手機，直呼今年黑鮪魚季好吃、好玩、好幸運。
縣府傳播曁國際事務處表示，今年在東港遊客候船中心旁設置的「一番賞」，只要200元就有機會抽中iPhone12 Pro手機、ASUS筆電、AirPods Pro、小家電、黑鮪魚季限定大型抱枕等大獎，超過1000份，吸引不少來拼手氣的遊客，首位抽中超大型黑鮪魚抱枕的民眾，家人樂不可支，不但合影留念，還被周邊民眾借去拍照。
縣府今年首度推出的「限定便當」，活動期間每周六、日中午在「一番賞」服務台旁販售，每天限量200個，今天中午是首日開賣，一大早就出現排隊人潮，不到10分鐘就被搶購一空，為免一早來排隊的民眾失望，主辦單位緊急商請餐廳加做100份，提醒民眾也可到官網搜尋合作海鮮餐廳訂「超值套餐」，一桌3000元起跳，能品嚐更多東港特色海鮮料理。
傳播處說， 黑鮪魚季推出一連串好康活動，還有美食、旅遊、伴手禮優惠，只要憑摺頁或手機出示官網在地優惠頁面到合作商家消費，可享9折或第二件半價等優惠。
黑鮪魚季活動期間在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚收據，檢具發票或收據，即可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」1個。活動資訊可至黑鮪季活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。
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