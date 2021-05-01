屏東黑鮪魚觀光季登場 限定便當人氣旺到秒殺

屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動今天起跑，今年在假日中午首度推出200個「限定便當」，因菜色澎派又有鮪魚，每個只售78元，兩個特價150元，開賣前大排長龍，甫推出就被搶購一空，加做100個也是秒殺；另用200元靠手氣博大獎的「一番賞」，更是魅力無法擋，今天有民眾抽到iPhone12 Pro手機，直呼今年黑鮪魚季好吃、好玩、好幸運。

縣府傳播曁國際事務處表示，今年在東港遊客候船中心旁設置的「一番賞」，只要200元就有機會抽中iPhone12 Pro手機、ASUS筆電、AirPods Pro、小家電、黑鮪魚季限定大型抱枕等大獎，超過1000份，吸引不少來拼手氣的遊客，首位抽中超大型黑鮪魚抱枕的民眾，家人樂不可支，不但合影留念，還被周邊民眾借去拍照。

縣府今年首度推出的「限定便當」，活動期間每周六、日中午在「一番賞」服務台旁販售，每天限量200個，今天中午是首日開賣，一大早就出現排隊人潮，不到10分鐘就被搶購一空，為免一早來排隊的民眾失望，主辦單位緊急商請餐廳加做100份，提醒民眾也可到官網搜尋合作海鮮餐廳訂「超值套餐」，一桌3000元起跳，能品嚐更多東港特色海鮮料理。

傳播處說， 黑鮪魚季推出一連串好康活動，還有美食、旅遊、伴手禮優惠，只要憑摺頁或手機出示官網在地優惠頁面到合作商家消費，可享9折或第二件半價等優惠。