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高雄最潮滑板節嘻哈登場 陳其邁樂當板男挺滑板運動

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁和滑板運動愛好者互動。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁和滑板運動愛好者互動。圖／高雄市府提供

「2021KSF高雄滑板節—板潮」今、明2天在中正運動場外圍廣場舉行，包含專業滑板運動比賽、塗鴉潮流、嘻哈音樂派對、滑板體驗，邀全國滑板愛好者，增加觀光效益，發展高雄滑板潮流。高雄市陳其邁表示，未來南、北高雄都會有滑板專屬場地，已協調開放駁二B4至B6倉庫之間空地、捷運技擊館3號出口外圍廣場，供滑板運動者使用，讓熱愛滑板運動的朋友有更安全的滑板場地，也希望能推動高雄滑板運動風氣。

陳其邁為比賽選手們加油打氣，現場並與DJ示範一段混音、刷碟，炒熱比賽氣氛。

高雄市運發局表示，滑板運動是非常正向且專業的運動，選手需要有高超的技巧才能駕馭滑板，2020年東京夏季奧運會，更將滑板運動正式列入比賽項目。

2021高雄滑板節兩日賽事分為技術板、長板、兒童賽、手指滑板等賽事，吸引全台近200名優秀選手同場競技，掀起全台滑板潮流。這次活動由高雄市滑板運動協會及貳無設限公司主辦，除了專業滑板競技比賽外，更跨界結合藝術塗鴉、嘻哈音樂派對，民眾可近距離觀看刺激的滑板比賽、欣賞塗鴉藝術、滑板教學體驗。今天晚上的板潮派對，邀請高雄在地饒舌音樂團隊COCCO&Co.最強企畫「下港體制」策畫，提供嘻哈文化音樂新血表演舞台，讓運動賽事與流行嘻哈音樂激盪出新火花。

「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供
「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁為比賽選手們加油打氣，現場並與DJ示範一段混音、刷碟，炒熱比賽氣氛。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁為比賽選手們加油打氣，現場並與DJ示範一段混音、刷碟，炒熱比賽氣氛。圖／高雄市府提供
「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供
「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供
「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供
「2021KSF高雄滑板節—板潮」5月1、2日在中正運動場外圍廣場舉行，吸引滑板愛好 者。圖／高雄市府提供

高雄市 派對 陳其邁

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