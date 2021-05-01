高雄最潮滑板節嘻哈登場 陳其邁樂當板男挺滑板運動

「2021KSF高雄滑板節—板潮」今、明2天在中正運動場外圍廣場舉行，包含專業滑板運動比賽、塗鴉潮流、嘻哈音樂派對、滑板體驗，邀全國滑板愛好者，增加觀光效益，發展高雄滑板潮流。高雄市長陳其邁表示，未來南、北高雄都會有滑板專屬場地，已協調開放駁二B4至B6倉庫之間空地、捷運技擊館3號出口外圍廣場，供滑板運動者使用，讓熱愛滑板運動的朋友有更安全的滑板場地，也希望能推動高雄滑板運動風氣。

陳其邁為比賽選手們加油打氣，現場並與DJ示範一段混音、刷碟，炒熱比賽氣氛。

高雄市運發局表示，滑板運動是非常正向且專業的運動，選手需要有高超的技巧才能駕馭滑板，2020年東京夏季奧運會，更將滑板運動正式列入比賽項目。