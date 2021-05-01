那瑪夏水蜜桃上市 評鑑比賽冠軍得主出爐

高雄那瑪夏、桃源兩地栽種南部少見的水蜜桃，那瑪夏水蜜桃率先上市，今辦評鑑競賽，雖然受旱災影響果粒比往年小，甜度更勝以往，競賽結果出爐，農民孫介文奪得水蜜桃冠軍。那瑪夏區公所表示，今年受疫情影響，果農無法去醫院擺攤販售，公所輔導農民成立聯合行銷團隊，歡迎消費者用網路或電信方式訂購。

那瑪夏山區栽種水蜜桃超過20年，全區面積40餘公頃、年產值3600萬，在穩定培育技術下，有不少愛好者。今年氣候乾旱，小果粒水蜜桃居多，但甜度與風味不減，農民減收6至8粒裝訂單。

今天舉辦水蜜桃評鑑競賽，依據重量、甜度、形狀色澤、口感等項目評分，前三名為冠軍孫介文、亞軍曾麗梅、季軍鄭自勇。

代理區長孔賢傑表示，往年農民會運送水蜜桃去市區各大醫院擺攤販售，今年因疫情關係無法比照辦理，賞螢活動已經圓滿落幕，香甜水蜜桃接著上市，歡迎消費者透過網路及電信方式訂購水蜜桃。