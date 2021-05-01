快訊

足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

那瑪夏水蜜桃上市 評鑑比賽冠軍得主出爐

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供
高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供

高雄那瑪夏、桃源兩地栽種南部少見的水蜜桃，那瑪夏水蜜桃率先上市，今辦評鑑競賽，雖然受旱災影響果粒比往年小，甜度更勝以往，競賽結果出爐，農民孫介文奪得水蜜桃冠軍。那瑪夏區公所表示，今年受疫情影響，果農無法去醫院擺攤販售，公所輔導農民成立聯合行銷團隊，歡迎消費者用網路或電信方式訂購。

那瑪夏山區栽種水蜜桃超過20年，全區面積40餘公頃、年產值3600萬，在穩定培育技術下，有不少愛好者。今年氣候乾旱，小果粒水蜜桃居多，但甜度與風味不減，農民減收6至8粒裝訂單。

今天舉辦水蜜桃評鑑競賽，依據重量、甜度、形狀色澤、口感等項目評分，前三名為冠軍孫介文、亞軍曾麗梅、季軍鄭自勇。

代理區長孔賢傑表示，往年農民會運送水蜜桃去市區各大醫院擺攤販售，今年因疫情關係無法比照辦理，賞螢活動已經圓滿落幕，香甜水蜜桃接著上市，歡迎消費者透過網路及電信方式訂購水蜜桃。

農觀課指出，欲訂購水蜜桃民眾可至臉書搜尋「那瑪夏農業輔導推廣平台」詢問訂購事宜。

高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供
高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供
高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供
高雄那瑪夏水蜜桃上市，今天在瑪雅里辦評鑑行銷會。圖／那瑪夏區公所提供

那瑪夏 農民 疫情

延伸閱讀

新竹縣客家桐花祭在橫山登場 日賞桐花、夜賞螢

火金姑來照路！紫戀梅山鄉瑞里社區品茗賞螢觀星好開心

台達捐淨零耗能建築 那瑪夏民權國小附設幼兒園動土

超商不敗飲品！他推1橘色飲料 網友認同：超經典

相關新聞

屏東黑鮪魚觀光季登場 限定便當人氣旺到秒殺

屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動今天起跑，今年在假日中午首度推出200個「限定便當」，因菜色澎派又有鮪魚，每個只售78元，兩...

美呆了！高雄田寮月世界熱氣球升空美照曝光

高雄田寮月世界風景區分布泥岩惡地形，寸草不生景觀宛如月球表面。近日高雄市觀光局委託業者進行熱氣球升空測試，色彩繽紛的巨大...

高雄軟科2期今晚點燈發光 亞灣區多「亮」點愈夜愈美

繼高雄流行音樂中心帶動夜間照明熱潮後，高雄展覽館與軟體科學園區間的軟體科學園區第2期預定地，經高市都發局規畫改造，今晚起...

高雄最潮滑板節嘻哈登場 陳其邁樂當板男挺滑板運動

「2021KSF高雄滑板節—板潮」今、明2天在中正運動場外圍廣場舉行，包含專業滑板運動比賽、塗鴉潮流、嘻哈音樂派對、滑板...

那瑪夏水蜜桃上市 評鑑比賽冠軍得主出爐

高雄那瑪夏、桃源兩地栽種南部少見的水蜜桃，那瑪夏水蜜桃率先上市，今辦評鑑競賽，雖然受旱災影響果粒比往年小，甜度更勝以往，...

屏東逐步推動汙水處理系統 東港、潮州將設水資源中心

屏東公共汙水下水道普及率自2017年12.79%，截至今年3月增加0.39%，約1741戶，除現有屏東市、內埔、恆春的三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。