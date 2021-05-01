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屏東逐步推動汙水處理系統 東港、潮州將設水資源中心

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
去年啟用的內埔水資源回收中心每天汙水處理量達2400CMD。圖／屏東縣政府提供
去年啟用的內埔水資源回收中心每天汙水處理量達2400CMD。圖／屏東縣政府提供

屏東公共汙水下水道普及率自2017年12.79%，截至今年3月增加0.39%，約1741戶，除現有屏東市、內埔、恆春的三座水資源中心，東港水資源中心將於今年開工，潮州新的水資源中心則進入設計階段，預計明年施工，同時在近期展開第一期汙水下水道工程。

屏東縣政府水利處指出，屏東公共汙水下水道普及率，從2017年至今年3月為止，12.79%增加至13.18%，較4年前增加0.39%，約1741戶；另外，汙水處理的核心設施，目前縣內分別屏東市的六塊厝水資中心、恆春鎮汙水處理廠以及內埔水資源回收中心。

水利處進一步指出，這三座水資中心每天汙水處理量，分別為六塊厝5萬CMD；恆春汙水處理廠4200CMD（噸／日）；內埔水資源回收中心2400CMD，淨化後的水質，可達排放標準，可用於灌溉、清洗。

除目前縣內運行的3座水資源回收中心，東港的水資源中心將於今年開工，潮州則進入設計階段，預計明年施工。

水利處表示，潮州水資源回收中心目前預計設於潮州都市計畫區外西側，占地約2.88公頃，依內政部核定預估水資中心全期處理量為8400CMD，第一期將建置4200CMD處理能量。

另外，潮州鎮展開汙水下水道工程，第一期施工區域針對鎮內都市計畫區內永春里、蓬萊里、新榮里、新生里及三和里等區域進行施做；施工範圍面積約為85公頃，約占全期計畫514公頃的16.35%。

潮州汙水系統依內政部核定之第一期實施計畫共分為兩期建設，第一期為2018年至2024年；第二期為2025年至2031年，全期總工程經費約為29億860萬元。

恆春汙水處理廠每天汙水處理量達4200CMD。圖／屏東縣政府提供
恆春汙水處理廠每天汙水處理量達4200CMD。圖／屏東縣政府提供
東港鎮水資源回收中心完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
東港鎮水資源回收中心完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
內埔汚水系統汙水管線推進施工照片。圖／屏東縣政府提供
內埔汚水系統汙水管線推進施工照片。圖／屏東縣政府提供

水資源 屏東縣政府 資源回收

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