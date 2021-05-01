屏東逐步推動汙水處理系統 東港、潮州將設水資源中心

屏東公共汙水下水道普及率自2017年12.79%，截至今年3月增加0.39%，約1741戶，除現有屏東市、內埔、恆春的三座水資源中心，東港水資源中心將於今年開工，潮州新的水資源中心則進入設計階段，預計明年施工，同時在近期展開第一期汙水下水道工程。

屏東縣政府水利處指出，屏東公共汙水下水道普及率，從2017年至今年3月為止，12.79%增加至13.18%，較4年前增加0.39%，約1741戶；另外，汙水處理的核心設施，目前縣內分別屏東市的六塊厝水資中心、恆春鎮汙水處理廠以及內埔水資源回收中心。

水利處進一步指出，這三座水資中心每天汙水處理量，分別為六塊厝5萬CMD；恆春汙水處理廠4200CMD（噸／日）；內埔水資源回收中心2400CMD，淨化後的水質，可達排放標準，可用於灌溉、清洗。

除目前縣內運行的3座水資源回收中心，東港的水資源中心將於今年開工，潮州則進入設計階段，預計明年施工。

水利處表示，潮州水資源回收中心目前預計設於潮州都市計畫區外西側，占地約2.88公頃，依內政部核定預估水資中心全期處理量為8400CMD，第一期將建置4200CMD處理能量。

另外，潮州鎮展開汙水下水道工程，第一期施工區域針對鎮內都市計畫區內永春里、蓬萊里、新榮里、新生里及三和里等區域進行施做；施工範圍面積約為85公頃，約占全期計畫514公頃的16.35%。