高雄表揚模範母親 安排義剪與推拿呵護媽咪

母親節即將到來，高雄杉林、梓官兩地公所今天上午舉辦慶祝活動，邀請今年度模範母親偕同家人出席表揚會，除致贈匾額或表揚狀外，現場還安排節目表演與義診等活動，感謝全天下母親為家庭的付出與辛勞。

杉林區公所今天在大愛活動中心辦「水資源宣導暨母親節慶祝活動」，巴楠花國中小以氣勢磅礡的打擊樂拉開序幕，另有杉林國中及上平社區發展協會帶來表演，現場安排義診、義剪及推拿等多項免費服務。

杉林區長劉德旺頒發匾額給新庄里張劉双蘭、杉林里洪貞、月眉里陳劉鳳英、大愛里高櫻美、上平里田蕭華省、月美里陳曾松妺、木梓里謝葉銀菊及集來里李玉英等8位模範母親。

同時間，梓官區也在梓平公園舉辦「110年度模範母親表揚暨親子創遊活動」，區長李秀蓉頒表揚狀及金戒指贈送15位模範母親，各里里長也加碼獻上溫馨捧花及補品禮物，家庭成員紛紛上台擁抱阿母，向媽媽說一聲「謝謝！」。