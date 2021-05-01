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影／參加老車嘉年華 陳其邁自曝：偉士牌是很厲害的把妹工具

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）參加經典老車嘉年華，勾起大學時期年少輕狂回憶，讚「偉士牌是很厲害的把妹工具」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（左）參加經典老車嘉年華，勾起大學時期年少輕狂回憶，讚「偉士牌是很厲害的把妹工具」。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁今天參加在高雄愛河畔舉行的國際2T老車嘉年華活動，勾起昔日青春回憶，他自曝念大學時在校園騎著SUZUKI ‬‬KATANA機車，看到心儀的女生，原本趴著騎車馬上挺胸端坐展威風，結果車子下坡時滑過木棉樹落花當場摔車，被對方笑個不停，他自我解嘲，「所以騎摩托車把妹，一定要很小心」。

這場老車嘉年華集結近千經典老車、手工車、改裝車、新車和重機，都是車友們珍貴的收藏，臺灣二行程機車文化永續協會帶頭號召，在高雄愛畔舉辦車聚，搭配靜態展示及動態遊行，帶車迷們走入時光隧道，感受各種經典車款的魅力。

陳其邁今天也戴上復古造型的安全帽，與300多名車友騎著偉士牌上路遊街，看到老車，勾起他年少輕狂的回憶，對著媒體記者笑說，「偉士牌當時是很厲害的把妹工具」。

回味少年時，陳其邁說，以前同學要把妹時，會把機車座椅弄平，擦得油亮，展現英雄配美人的威風。其實保存良好的經典老車，也可以發展成文創產業，他希望車友在高雄每個角落能重溫幸福的回憶。

「全世界都有經典老車博物館和世界性活動，台灣最有條件辦這種活動的就是高雄」台灣二行程機車文化永續協會理事長呂志賢說，早期偉士牌都從高雄進口，因此高雄擁有大量的收藏者，但由於機車零件多已絕版，所以很少騎上路，不過台灣光是機車改裝的內需市場至少就有600億產值，如果能結合觀光，商機更大。

經典老車嘉年華活動，規劃有靜態車展時光隧道、機車文史分享，現場有1960年代生產的偉士牌汽車VESPA 400，全世界這款車剩不到500輛，另有偉士牌、追風、HONDA NSR、Kawasake等機車，活動到明天截止。

高雄市長陳其邁（左）參加經典老車嘉年華，勾起大學時期年少輕狂回憶，讚「偉士牌是很厲害的把妹工具」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（左）參加經典老車嘉年華，勾起大學時期年少輕狂回憶，讚「偉士牌是很厲害的把妹工具」。記者王昭月／攝影
2T經典老車嘉年華，勾起許多老車迷過去年少輕狂的回憶。記者王昭月／攝影
2T經典老車嘉年華，勾起許多老車迷過去年少輕狂的回憶。記者王昭月／攝影
經典老車嘉年華活動現場有1960年代生產的偉士牌汽車VESPA 400，是台灣唯一一台，全世界這款車剩不到500輛。記者王昭月／攝影
經典老車嘉年華活動現場有1960年代生產的偉士牌汽車VESPA 400，是台灣唯一一台，全世界這款車剩不到500輛。記者王昭月／攝影
在髙雄愛河畔舉辦2T經典老車嘉年華會，車迷可欣上不同年代的經典老車。記者王昭月／攝影
在髙雄愛河畔舉辦2T經典老車嘉年華會，車迷可欣上不同年代的經典老車。記者王昭月／攝影

陳其邁 文創產業 愛河

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