影／參加老車嘉年華 陳其邁自曝：偉士牌是很厲害的把妹工具

高雄市長陳其邁今天參加在高雄愛河畔舉行的國際2T老車嘉年華活動，勾起昔日青春回憶，他自曝念大學時在校園騎著SUZUKI ‬‬KATANA機車，看到心儀的女生，原本趴著騎車馬上挺胸端坐展威風，結果車子下坡時滑過木棉樹落花當場摔車，被對方笑個不停，他自我解嘲，「所以騎摩托車把妹，一定要很小心」。

這場老車嘉年華集結近千經典老車、手工車、改裝車、新車和重機，都是車友們珍貴的收藏，臺灣二行程機車文化永續協會帶頭號召，在高雄愛畔舉辦車聚，搭配靜態展示及動態遊行，帶車迷們走入時光隧道，感受各種經典車款的魅力。

陳其邁今天也戴上復古造型的安全帽，與300多名車友騎著偉士牌上路遊街，看到老車，勾起他年少輕狂的回憶，對著媒體記者笑說，「偉士牌當時是很厲害的把妹工具」。

回味少年時，陳其邁說，以前同學要把妹時，會把機車座椅弄平，擦得油亮，展現英雄配美人的威風。其實保存良好的經典老車，也可以發展成文創產業，他希望車友在高雄每個角落能重溫幸福的回憶。

「全世界都有經典老車博物館和世界性活動，台灣最有條件辦這種活動的就是高雄」台灣二行程機車文化永續協會理事長呂志賢說，早期偉士牌都從高雄進口，因此高雄擁有大量的收藏者，但由於機車零件多已絕版，所以很少騎上路，不過台灣光是機車改裝的內需市場至少就有600億產值，如果能結合觀光，商機更大。