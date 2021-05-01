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美呆了！高雄田寮月世界熱氣球升空美照曝光

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
田寮月世界風景區測試熱氣球，色彩繽紛的巨大氣球與光禿背景形成強烈對比。圖／高市觀光局提供
田寮月世界風景區測試熱氣球，色彩繽紛的巨大氣球與光禿背景形成強烈對比。圖／高市觀光局提供

高雄田寮月世界風景區分布泥岩惡地形，寸草不生景觀宛如月球表面。近日高雄市觀光局委託業者進行熱氣球升空測試，色彩繽紛的巨大氣球與光禿惡地形成強烈對比，地方人士將照片放上網路分享，美照立即引來網友驚呼「太美了，一定要找時間去走走」。

絕美照片傳出後，觀光局連忙澄清說，熱氣球計畫只在測試階段，尚未成定局，要等廠商評估報告出爐才能對外公布結果。

田寮、旗山、內門一帶分布月世界地形，數日前，熱氣球操作業者在田寮月世界地景公園進行熱氣球測試，許多人拍下熱氣球升空畫面，立委邱議瑩、田寮農會總幹事魏伶倫等人臉書分享美照，不少人關注何時可去搭熱氣球。

高市觀光局指出，觀光局希望現有景點導入更多創意點子，日前委託廠商進行測試，不過熱氣球觀光有不少條件限制，如氣流、溫度、地形等因素都要考量進去，務必在最高安全標準及範圍內進行操作，熱氣球仍在測試階段，有好消息一定會對外公布。

田寮月世界進行熱氣球升空測試，能否定案仍是未知數。圖／高市觀光局提供
田寮月世界進行熱氣球升空測試，能否定案仍是未知數。圖／高市觀光局提供
田寮月世界風景區進行熱氣球測試計畫，升空後可將惡地形美景看得更完整。圖／取自立委邱議瑩臉書
田寮月世界風景區進行熱氣球測試計畫，升空後可將惡地形美景看得更完整。圖／取自立委邱議瑩臉書

熱氣球 觀光局 月世界

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