美呆了！高雄田寮月世界熱氣球升空美照曝光

高雄田寮月世界風景區分布泥岩惡地形，寸草不生景觀宛如月球表面。近日高雄市觀光局委託業者進行熱氣球升空測試，色彩繽紛的巨大氣球與光禿惡地形成強烈對比，地方人士將照片放上網路分享，美照立即引來網友驚呼「太美了，一定要找時間去走走」。

絕美照片傳出後，觀光局連忙澄清說，熱氣球計畫只在測試階段，尚未成定局，要等廠商評估報告出爐才能對外公布結果。

田寮、旗山、內門一帶分布月世界地形，數日前，熱氣球操作業者在田寮月世界地景公園進行熱氣球測試，許多人拍下熱氣球升空畫面，立委邱議瑩、田寮農會總幹事魏伶倫等人臉書分享美照，不少人關注何時可去搭熱氣球。