4年一度 林園鳳芸宮媽祖船隊海上進香

中央社 / 高雄1日電

4年一度的「高雄林園鳳芸宮及靈帝殿與台南安平靈濟殿海上會香」媽祖船隊今天清晨從高雄駁二港區啟航。這項南台灣宗教盛事，海陸合計有超過3000人參加。

海巡媽今天經鼓山、梓官、彌陀、永安、茄萣等高雄沿海地區抵達安平，當晚再回到林園，並於2日在林園中芸地區舉行平安繞境，祈求台灣平安順利。

這項「海上巡境安平會香」廟會活動，清晨從駁二港區啟航出發，沿著秀麗的海岸線抵安平漁港碼頭，林園鳳芸宮及靈帝殿有大型漁船27艘、客輪1艘、神轎37頂、5陣頭進駐安平港仔尾社靈濟殿。

此外，陸上有47輛遊覽車及眾多自行開車隨香信眾，參與陸上繞境，動員海上會香盛舉為歷年之盛。活動合計超過3000人參加，成為南台灣宗教盛事。

為盡地主之誼，安平港仔尾社靈濟殿，恭請伍府三恩主出海接迎，保生大帝與何府千歲兩聖神則於路上接駕，並連同來自各地信眾共襄盛舉，並充分感受台南在地特有熱情，以及對海上會香非凡意義。

陸上有迓媽祖，海上也有媽祖巡境。據安平當地耆老傳述，最早起源於漁民來台南安平一帶捕魚，上岸後會到同樣祀奉何府千歲的安平港仔尾社靈濟殿來參拜，祈求魚貨豐收、船隻回航順風平安，因此連結起安平靈濟殿與林園靈帝殿情誼。

安平區長賴青足表示，安平為台灣的歷史文化源頭，各寺廟無不香火鼎盛、科儀活動頻繁，形成台南市特有文化風貌。這次跨越兩縣市的宗教文化活動，事前由雙邊廟方主委達成共同做好「環境整潔」、「交通疏導」及「煙火爆竹定點並減量施放」等共識，以不影響居民住家安寧及環境品質前提下，將這次宗教活動變身為廟會活動優質化政策推動的最佳模範。

媽祖 駁二 神轎

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