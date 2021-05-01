高雄軟科2期今晚點燈發光 亞灣區多「亮」點愈夜愈美

繼高雄流行音樂中心帶動夜間照明熱潮後，高雄展覽館與軟體科學園區間的軟體科學園區第2期預定地，經高市都發局規畫改造，今晚起也將亮燈，讓亞洲灣區多一處耀眼「亮」點。

都市計畫局長楊欽富說，高雄亞灣區已陸續完成高雄展覽館、輕軌、軟體科學園區、市立總圖、棧二庫、大港橋及海洋流行音樂中心等大型公共建設，靠近展覽館22號碼頭的遊艇區，景致媲美國外，市府為強化港區休閒功能，以新光公園到軟體園區間退縮85公尺寬的綠帶與步道，推動夜間燈光點亮計畫。

楊表示，這一個區帶的步道路燈，2003年設置至今，多老舊損壞、都發局為營造亞灣夜間景觀，去年底著手進行夜間照明改善計畫，沿用既有的高燈燈座，置換更具效能的LED高桿路燈，使道路照明均勻度及能見度都提高，也善盡循環利用精神。

另為創造綠地氛圍的活潑性，選種樹冠較美茄苳及榕科等16棵樹木，並在周圍布設73盞投樹燈，搭配背景可演繹出16種變換模式的燈光秀。今晚開始，每晚有4種組合變化，15分鐘循環一次，周一到周十都有不同的變換組合。