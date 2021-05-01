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縣府辦全國囝囡同樂會 1300個家庭到屏東同樂！
屏東縣政府今天上午於屏東縣立田徑場舉辦「全國囝囡同樂會」，共有來自12個縣市，1300個家庭，約8千多人參加。屏東縣長潘孟安上午親自到場體驗幼兒足球、滑步車以及體能競賽，同時邀請全國各地家庭一同參與，且在賽事之餘，把握機會享受屏東的景點及美食。
屏東縣政府指出，全國囝囡同樂會包含幼兒足球賽、幼幼極限體能王及全國滑步車競賽，以及免費參與的潛能激發遊戲體驗，透過幼兒系列運動結合教育，全方位激發孩童潛能與肢體。
潘孟安表示，這次運動會民眾參與度，依舊非常踴躍，分別有來自12個縣市，約1300個家庭，約8千多人參加，且活動賽事開放報名不到一天的時間，幾乎都滿額。
潘孟安還說，縣府每年都會舉辦不同類型的運動嘉年華會，從幼兒到長者，讓不同年齡層的民眾參加，因此，今年擴大規模舉辦全國囝囡同樂會，同時也回饋給踴躍參與的民眾。
縣府這次擴大辦理全國性幼兒運動會，同時為歡迎外縣市的囝囡到來，特別規畫親子觀光遊程；活動期間，提供免費接駁車到屏東市區各共融遊戲場，讓孩童展現運動自信，也增進親子歡樂時光。
親子觀光遊程主題分別為，屏東市1日遊、鄰近鄉鎮的1至2日遊，除遊程還有部分店家優惠，讓參加全國囝囡同樂會賽事之餘，享受屏東的景點及美食。
縣府表示，為期三天的全國囝囡同樂會，盼能透過幼兒體育活動，同時也吸引全國各縣市的家庭到屏東交流，更能促進幼兒及家庭間的人際互動發展，縣府也廣邀全國各地家庭一同參與。
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