金門設16處簡易自行車維修站 讓車友放心悠遊

近年來單車運動蔚為風潮，今年更被定為是自行車旅遊年，與金門低碳示範島相呼應，金門縣政府觀光處順勢力推零碳排放的自行車旅遊，設計一系列自行車深度旅遊路線，此外，也在16處旅遊服務中心提供打氣筒及簡易修車工具，讓你悠遊金門騎「免驚」！

金門觀光處表示，此次規劃的5條自行車路線涵蓋5鄉鎮，結合湖光山色、戰役史蹟、文化古蹟、小鎮巡禮、網紅景點等，呈現金門旅遊「用騎的最美」的最佳寫照；包含「金城鎮-歷史古蹟線」、「金湖鎮-湖光山色線」、「金沙鎮-花香綠意線」、「金寧鄉-戰役史蹟線」、「訪古尋幽，環島烈嶼」等，以最友善的自行車路網串聯，讓車友輕鬆騎乘，穿梭巡禮小鎮，漫遊欣賞沿途美景，深入體驗觀光景點和人文風光。

此外，縣府在16處旅遊服務中心提供打氣筒及簡易修車工具，騎士於旅途中若自行車發生故障，可就近利用進行簡易維修再上路，不用擔心拋錨求助無門，遊覽金門風光不間斷。

旅服中心分布尚義機場、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、山外車站、沙美車站、莒光樓、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、林厝電瓶車、后湖、柳營營區、西洪營區、陽明營區等。