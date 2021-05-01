大鵬灣帆船生活節今啟航 享受海灣生活愜意美好

2021大鵬灣帆船生活節今天上午由來自全台遊艇玩家與帆船好手齊聚在大鵬灣濱灣碼頭，上演百帆齊發為活動拉開序幕，交通部觀光局副局長周廷彰等人鳴笛後，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂表演、小旅行、海灣單車趣遊等活動同步開跑，展演、市集及體驗行程到9日不間斷，遊客可從日出玩到日落，享受海灣生活的愜意美好。

周廷彰說，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部形塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，並成為遊艇及帆船的重要基地，可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸；今年以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購、行各觀光產業，整合塑造運動觀光的觀光品牌，值得推薦。

鵬管處長陳煜川說，今年擴大遊艇活動推廣，增加對持有遊艇及動力小船駕駛執人員安排遊艇自駕體驗、對遊艇玩家規畫船聚，一般民眾有1日船長體驗，另以環境優勢續辦國內最大規模的帆船賽事，並擴大結合推廣「屏東觀光圈」線上及線下創意產品，整體以策展概念注入創意展演藝術、市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。

他說，活動時間配合夕照安排每日傍晚展演至晚上9時，邀請台灣盃現代阿卡貝拉三冠王的屏東在地人聲樂團─阿緱囝仔人聲團揭開序幕，還有屏東之光金曲獎歌后戴曉君、新加坡金曲獎歌后梁文音、金音獎最佳民謠安妮朵拉接力演出。