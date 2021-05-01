金門車輛增多 東半島又1處紅綠燈今啟用

金沙鎮環島東路一段陽沙路口的陽翟7-11處交通事故頻傳，金門縣府表示，該路段的紅綠燈，將從原先的閃光號誌，從今（5月1日）日起正式啟用，縣府籲請用路人行經該路口時，請應依燈號指示行駛，勿憑個人之駕駛經驗開車，以維行車安全。

縣府觀光處表示，陽翟的7-11路口，為安瀾國小學生上下課必經要道，且近年來地區自由行人車增加，每逢上下班時段車流量亦驟增，經金沙鎮代表會及里長反映部分駕駛不主動禮讓行人，常造成學童上下學時險象環生。

縣府於日前邀集金沙鎮公所、金沙鎮代表、金沙鎮光前里里長、金沙鎮公所、金門縣警察局等相關單位現勘、並由金沙鎮公所提報本季道路交通安全聯席會報審議後決議於5月1日正式啟用三色號誌運作。