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影／鳳芸宮媽祖海巡船隊啟航 鑾船出港時刻有巧妙
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」，今天清晨從高雄港愛河灣啟航，35頂神轎、25艘船隊浩浩蕩蕩出發前往台南安平靈濟殿會香。最後一艘坐鎮船隊的是媽祖鑾船，船隊陸續駛出高雄港口，倒數第二艘千里眼與順風耳船隻卻突然沒電，眾人加緊排除故障，結果媽祖鑾船硬是等到當初廟方擲筊決定的清晨6點半才出發，信眾嘖嘖稱奇。
林園鳳芸宮媽祖海巡船隊昨天傍晚抵達愛河灣，市府團隊在大港橋邊接駕，信眾爭睹媽祖鑾轎。船隊歇息一晚後，今天清晨在朝陽中整隊出發前往台南安平會香。
早上近6點，海巡船隊魚貫從高雄港出海，前面23艘都陸續出港了，最後的兩艘卻遲遲不見動靜。原來是載送千里眼和順風耳的船隻電瓶故障，工作人員趕緊修理，眼看船隊都駛遠了，大家都很焦急。修理了好一會兒，終於發動。媽祖鑾船準時在6點半出發。
「真得很奇妙！」鳳芸宮工作人員說，當初擲筊請問媽祖出發的時間是早上6點半，船隊稍微提早了出發，但媽祖大概就是想要6點半準時，才臨時出了這個狀況。結果鑾船福昌3號啟航的時間，還真真就是6點半呢，分毫不差，應該就是媽祖的安排。
福昌3號載著媽祖鑾轎出發，由船長黃上掌舵。黃上非常驕傲，兩個孫子詹詠丞和黃稚齊也加入護送媽祖的團隊，學習傳承林園鳳芸宮媽祖海巡的傳統。11歲的詹詠丞說，以後長大也想跟阿公一樣當船長。
林園鳳芸宮媽祖海巡船隊與台華輪，預計上午10點抵達台南安平，台南市府團隊會在現場接駕，前往靈濟殿會香。海巡媽今晚會回到林園，5月2日在林園中芸地區舉行平安遶境，祈求地方平安順利。
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