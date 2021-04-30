鳳芸宮媽祖海巡駐高雄港 陳其邁祈求疫情退降甘霖

4年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」首度駐駕高雄港，高雄市長陳其邁說，媽祖來高流是傳統碰上流行的歷史盛會，見證到海巡媽無敵艦隊神威顯赫，盼媽祖保佑疫情消退、天降甘霖。

鳳芸宮媽祖今天下午4時自中芸港啟航，並由35頂神轎、25艘漁船隨行前往高雄港。其中，5艘公船分別是媽祖搭乘的福昌3號、載送水僊尊王並擔任開路鼓的福春號，以及載送溫府千歲、葛府千歲、何府千歲的新瀚陽號、福益7號與福益6號。

參與船隻傍晚由前鎮漁港二港口進入高雄港，在遊艇、漁船歡迎下，同行船隻晚間6時許陸續停靠愛河灣，以鮮花、LED燈、萬國旗等裝飾的船身照亮海面。

媽祖聖駕約7時抵達大港橋，市府還旋轉橋身向女神致敬。接著，鳳芸宮開路鼓、宋江陣、八家將、聖樂團、千順將軍、眾神轎遶行海音館，待媽祖安座後，到場接駕的陳其邁也與現場觀眾展開大團拜，祈求風調雨順、國泰民安。

陳其邁致詞表示，高雄討海人多，大港精神就是不怕困難，面對不好的環境仍勇敢堅強，媽祖這次來到高流是傳統碰上流行，是4年一次的歷史盛會，見證到海巡媽的無敵艦隊神威顯赫，希望媽祖保佑市民幸福美滿，疫情消退、天降甘霖。

隨後，高雄市文化局安排藝陣與酬神戲，包括呂柏達涼傘團、光榮國小跳鼓陣、茄萣國小宋江陣、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、振宗藝術團女官將首、台灣豫劇團、春美歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團輪番帶來演出。

媽祖船隊明天將從高雄港出發，高市府特別與台華輪合作，將往來高雄港和馬公港的台華輪變成「高雄-安平」航線，讓700名信眾可以追隨海巡媽船隊。海巡媽明晚回到林園，將於5月2日在中芸地區舉行平安遶境，祈求地方平安順利。