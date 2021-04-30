2021林園鳳芸宮媽祖海巡 首次駐駕高雄愛河灣

高雄市定民俗、四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今（30）日下午4時啟航，「海巡媽」聖駕於傍晚6時半抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，隔日由愛河灣出發海巡前往臺南安平會香。

媽祖是臺灣的重要信仰，也是臺灣人最熟悉的海上女神，這次林園鳳芸宮廟方與主委伍木坤接受邀請，首次讓媽祖船隊駐駕愛河灣，為高雄、為臺灣、也為世界祈福，讓高雄港的夜空增添瑰麗絢爛的色彩。