2021林園鳳芸宮媽祖海巡 首次駐駕高雄愛河灣

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福。記者劉學聖／攝影

高雄市定民俗、四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今（30）日下午4時啟航，「海巡媽」聖駕於傍晚6時半抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，隔日由愛河灣出發海巡前往臺南安平會香。

媽祖是臺灣的重要信仰，也是臺灣人最熟悉的海上女神，這次林園鳳芸宮廟方與主委伍木坤接受邀請，首次讓媽祖船隊駐駕愛河灣，為高雄、為臺灣、也為世界祈福，讓高雄港的夜空增添瑰麗絢爛的色彩。

五光十色的船隊在傍晚啟程，象徵慈悲的媽祖婆照亮黑夜的路，守護臺灣的每一個世代。傍晚5時，媽祖船隊由前鎮漁港二港口進入高雄港，約6時半，媽祖聖駕抵達駁二藝術特區大港橋，鳳芸宮開路鼓、宋江陣、八家將、聖樂團、千順將軍、35頂眾神轎遶行海音館，待媽祖安座於高市府準備的香案桌後，與現場觀眾進行大團拜，祈求高雄風調雨順，市民健康平安。有別以往海巡媽清晨出航前往臺南，晚間回鑾高雄中芸港，今年「2021林園鳳芸宮媽祖海巡」廟方媽祖船隊首次駐駕高雄港一晚，也創下難得紀錄。

四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」在今天傍晚「海巡媽」聖駕抵達高雄流行音樂中心大港橋旁，由民眾迎接媽祖安座於高雄流行音樂中心海音館戶外廣場進行團拜祈福，現場吸引上萬群眾參拜。記者劉學聖／攝影

媽祖 海巡 高雄港

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