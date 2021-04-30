總預算案遭大砍凍結近20億 金門縣府今正式提覆議案

金門縣議會在上月底採取包裹審查的方式，把今年度的金門縣總預算案，經刪減、凍結將近20億元後通過，金門縣政府今天表示，經核被刪減或凍結之計畫計63項，其中攸關諸多地區重大建設，及中央補助計畫，影響層面廣泛，縣府今天依據地方制度法，正式向議會提出覆議，希能再審恢復，以利縣政建設之推動。

縣府主計處副處長賴志芳表示，議會的三讀會決議文於4月7日送達縣府，縣府尊重議會對總預算案的監督，但團隊經過20餘日審慎檢視，逐一檢討，其中22案6375萬8000元遵照議會刪除或凍結預算之決議辦理，其餘41案金額計18億7978萬1000元，仍認確有窒礙難行之處，因此依地方制度法39條規定，敘明理由，於今日提請金門縣議會覆議，盼能獲議會支持，共謀縣民最大福祉。

據了解，議會收到覆議案後，將召開各審查委員會聯席會議予以審查，待覆議案審查後，將提請大會以無記名投票表決，如有出席議員3分之2贊成維持原決議案，即維持原案，如同意票數未達出席議員3分之2者，得就原覆議案重為討論；但不得作與覆議前相同之決議。

縣府表示，此次提出的覆議案主要內容，仍聚焦於地區重大公共建設的相關預算，如：金城國中等3處地下停車場經費1.63億元遭凍結，3案共獲核定之中央補助款計10.7億及中心圖書館5800萬元遭刪除（這部分獲核定之中央補助款計1.5億元)，皆是民眾殷切期待的重要公共工程，相關計畫係經中央部會邀集專家多次審查及修正後核定。

此外，行政院核定補助在案的水頭港大型旅客服務中心工程，遭凍結3億5183萬元（獲核定之中央補助款計24.8億元)，該工程預計113年1月26日完工，工程經費達28億840萬元，水頭港大型旅客服中心屬國門意象展現，完工後能提升小三通服務運能與品質，因前開計畫中央均訂有預算執行期程，需限期發包。

其他覆議案提及的還有，大膽島自108年起開放民眾登島觀光，已吸引逾4萬人登島，滿意度高達9成，如今預算刪凍，不僅影響大膽島開放；烈嶼后麟營區也自4月1日起暫停開放，對於烈嶼地區的觀光產業造成嚴重影響，對於金門大橋通車後帶來的經濟效益亦恐大打折扣。還有工策會的預算遭全砍，若無相關預算的支持，地區招商引資停擺，將延滯地區經濟發展。